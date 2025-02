Tensión y reproches a Toni Bolaño en 'Espejo Público', por sus formas con una compañera: "¿Te he interrumpido yo, bonita?"

'Espejo Público' trataba las últimas novedades sobre las investigaciones al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por las filtraciones de la pareja de Isabel Díaz Ayuso; al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a propósito del 'caso Koldo'; o a Begoña Gómez por presuntos tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

La periodistaPilar Rodríguez Losantos terminaba su intervención sobre las diferentes tramas de supuesta corrupción, que salpican al Gobierno de Pedro Sánchez. Especulaba sobre la posibilidad de ver imputado en un futuro inmediato a un ministro del Gobierno. Pilar barajaba la posibilidad de que el actual ministro de política territorial, Ángel Víctor Torres, sea investigado por el Tribunal Supremo en relación a la compraventa de mascarillas del 'caso Koldo'. Lanzando una pregunta a sus interlocutores: "¿Qué va a hacer Pedro Sánchez en ese momento?".

"¿Algo que objetar?"

La presentadora del programa, Susanna Griso cedía la palabra al también periodista Toni Bolaño, quien admitía tener "alguna cosita" que rebatir a Rodríguez Losantos.

"Seguimos en busca del delito perdido en el caso de Begoña Gómez", comenzaba afirmando de forma irónica Bolaño. Seguía su intervención con críticas a la actuación juez que instruye esta causa, Juan Carlos Peinado, al que atribuiría un cambio de criterio injustificado sobre su última decisión de imputar a Cristina Álvarez, asesora de la mujer de Pedro Sánchez en Moncloa: "Dice en un auto (…) que no hay nada, y 15 días después, sin justificarlo de ninguna manera, le imputa. ¡Bien por el señor Peinado! La carrera judicial sigue ganando puntos con el 'lawfare'".

"Yo me he cruzado mensajes con Ábalos, muchas veces"

Pasaba Toni a valorar el proceso judicial que investiga a al exministro Ábalos y en concreto la última hora conocida en este caso, que incluiría una investigación del patrimonio del que fuera secretario de organización del Partido Socialista, y como novedad, también de los bienes su hijo.

"Yo me he cruzado mensajes con Ábalos, muchas veces. ¿Éramos amigos? No", expresaba Bolaño. Inmediatamente tras ello, Pilar Rodríguez Losantos matizaba las palabras del colaborador: "Bueno, pero no eras comisionista del Ministerio".

El periodista proseguía asegurando que en varias ocasiones propusotomar café a José Luis Ábalos por motivos profesionales. Relacionaba esto con los mensajes intercambiados entre el exministro, y el que era su hombre de confianza, Koldo García, y decía lo siguiente: "De ahí, a deducir que eran íntimos amigos, hombre...".

"¿Te he interrumpido yo, bonita?"

Pilar reaccionaba cuando Bolaño definía a Koldo como asesor del Ministerio de Transportes a cargo de la gestión de la adquisición de las mascarillas, durante la pandemia: "¿Cómo que encargado?", manifestaba la periodista.

La insistencia e interrupciones reiteradas de Pilar a Toni, con esa misma frase, parecían sacar poco a poco a éste de sus casillas. Hasta el punto de callarse y después subir el tono para pronunciar la frase de la discordia: "¿Te he interrumpido yo, bonita?".

"Lo de 'bonita', sobra'"

La tensión en plató tras este episodio era palpable y Susanna Griso recriminaba su comentario al colaborador: "Bueno, bueno, Toni. Podemos acotar. Lo de 'bonita', sobra".

Sin embargo Toni justificaba justificaba su reacció aparentemente molesto: "No, no, no. Ella ha hablado. Ha dicho las cosas, las barbaridades, desde mi punto de vista, que ha considerado y no la he interrumpido".

El periodista Javier Caraballo, que no había intervenido hasta ese momento, también reprochaba a su compañero esas palabras: "Te voy a decir como el juez de ayer: 'Lo de bonita, en la calle'. ¿Pero cómo que 'bonita'?".

"Para dar lecciones, al maestro armero", exclamaba Toni, que concluía: "Yo digo mi opinión y veo que eso es ruido, ruido, ruido, ruido; que dura 24 horas porque no tiene ningún sustento".

