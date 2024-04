Toni Bolaño muy crítico con Puigdemont: "No tiene ni p*** idea de lo que pasa"

La inesperada noticia de Puigdemont este martes, sobre su abandono en la política si el próximo 12 de mayo no consigue la victoria en las elecciones catalanas, ha pillado a todos por sorpresa. Sin embargo, Toni Bolaño asegura que "si se quiere ir, no caerá esa breva".

El periodista de 'La Razón' y colaborador del programa afirma que el electorado de Junts está movilizado, porque el partido moviliza, pero no consigue pasar al PSC, que sigue estando por delante. Pero, de los 80.000 votos que se necesitan en Barcelona, en función de la participación, 16.000 son de Girona, el feudo de Puigdemont, y ahí Junts sí los va a sacar.

Los errores de Carles Puigdemont en su intervención

De esta manera, Bolaño hace referencia al primer error del catalán, la falta de más movilización para conseguir hacer el sorpasso al PSC.

El segundo error lo comete en su entrevista en Rac1. "No me he planteado si pedir el apoyo a Alianza Catalana", dijo el eurodiputado. Unas declaraciones que Bolaño critica, ya que la Alianza Catalana es una organización de extrema derecha, una ideología totalmente extrema a la de Carles Puigdemont y a la cual el colaborador no entiende que no haya dicho que no quiere saber nada de ese partido. Pero a su vez, explica que si no ha tomado esa decisión es porque lo necesita para subir.

Y el tercer error para Bolaño está en su declaración dirigida al presidente del Gobierno: "Solo quiero debatir con Sánchez". Con ella afirma que el candidato al presidente de la Generalitat catalana está perdido y tiene un problema a la hora de presentarse a las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo y pretender obtener la victoria.

"No tiene ni puta idea"

El periodista y colaborador de Espejo Público lo tiene claro, Puigdemont "no tiene ni puta idea de los temas que hay en Cataluña". Con su manifestación de solo debatir con Pedro Sánchez demuestra que "nada más quiere hablar de independencia, referéndum...", continúa diciendo.

"El día a día no tiene ni idea, con lo cual no quiere debatir y no va a estar en ningún debate", ha añadido Bolaño.

Puigdemont dejará la política si no logra ser investido presidente de la Generalitat

Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat y candidato de Junts a las próximas elecciones de Cataluña, ha asegurado este jueves que abandonará el Parlament si no consigue ser investido como presidente catalán. "No me veo en absoluto como presidente de la oposición", ha expresado en una entrevista en Rac1, la primera que concede desde el pasado verano.

De esta manera, Puigdemont ha expresado que abandonará activamente la política en caso de no conseguir el objetivo mencionado, ya que tendría "poco sentido" hacer de jefe de la oposición para "controlar" a otro jefe del Gobierno o marcharse a "calentar una silla" en el Senado.

Puigdemont señala que no puede estar en el Senado y que no va a estar en el consejo de administración de una empresa. Disipa las dudas en caso de derrota. Sin embargo, ha apuntado que no está preparando el "discurso de la derrota". El expresident catalán es la gran apuesta de los posconvergentes para batir a ERC y un PSC de Salvador Illa al alza en las encuestas. Su traslado de residencia de Waterloo (Bélgica) a 'Catalunya Nord', en el sur de Francia, es otra muestra más de la apuesta que hace Carles Puigdemont para estos comicios. Desde la región francesa preparará su campaña.