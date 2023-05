¿Tengo que cancelar las vacaciones de verano si me citan para las elecciones de julio?

Las elecciones se han colado en las vacaciones de los españoles. En pleno verano, el 23 de julio, estamos convocados a acudir a las urnas. Tras conocer la la fecha elegida por Pedro Sánchez lo primero que pensaron muchos es dónde estarían. Son las primeras elecciones en pleno verano y a estas alturas muchos españoles ya tenían planeadas sus vacaciones. El apartamento contratado, el billete de avión, la semana de hotel en la playa... ¿Qué pasa ahora con todas esas reservas?

Pues no hay una misma respuesta para todos, dependerá de cada caso. En principio tener un viaje programado y pagado no exime de tener que estar en una mesa electoral. La ley no contempla ese supuesto pero la decisión final dependerá de lo que decida la Junta electoral.

¿Cuándo sabré si me toca mesa electoral?

Los miembros de las mesas y los suplentes para las elecciones generales del 23 de julio se eligen por sorteo igual que ocurre en cualquier otra convocatoria electoral. Teniendo en cuenta que las generales son en menos de dos meses el sorteo debería realizare a finales de junio. El sorteo se produce unos 25-30 días después de la convocatoria y a continuación se comunica a los ciudadanos elegidos. Aproximadamente a principios de julio deberían llegar las notificaciones a los ciudadanos elegidos para formar parte de esa mesa electoral. En la carta nos informarán del puesto que ocuparemos o si somos suplentes en las elecciones del 23 de julio. Una vez que recibamos esa notificación tenemos 7 días para reclamar ante la Junta electoral de zona si tenemos una causa mayor justificada para no acudir a esa cita el 23 de julio.

Julio Martínez, vocal judicial de la Junta Electoral Gijón

En la Ley no se contempla irse de vacaciones como motivo para librarse el estar en una mesa electoral y como es la primera vez que vamos a votar en pleno verano habrá que ver dónde se pone la línea para permitir o no que no acudamos a la jornada electoral para irnos de viaje.

Entre los motivos justificados para no acudir a una mesa electoral están:

. Ser mayor de 65 años

. Estar de baja laboral

. Embarazo de riesgo

. Estar preso

. Enfermos psiquiátricos

. Haber formado parte previamente de otra mesa electoral

. Acreditar cuidado de menores de 8 años o personas dependientes

. Monjas de clausura

. No saber leer o escribir

. Médicos, bomberos y policías en servicio

"El voto por correo no justifica para no acudir a una mesa" magistrado , magistrado Juzgado de Instrucción de Gijón

Para aclarar muchas dudas en "Espejo Público" hablamos con Julio Martínez Zahonero, magistrado en el Juzgado de instrucción número 3 de Gijón y vocal judicial de la Junta electoral de zona, nos explica que estar de vacaciones o tener un viaje programado "en principio no es una excusa automática". Si el ciudadano justifica que ha realizado un pago de un viaje o tiene algún viaje programado previo a ser nombrado en una mesa electoral "las juntas suelen ser sensibles y conceder las cosas"

¿Y si me caso el 23 de julio?

El 23 de julio también es la fecha elegida por muchas parejas para casarse ¿en este caso qué ocurre? ¿Puedo librarme de ir a una mesa electoral si tengo una boda o estoy de viaje de novios? Pues respecto a estos eventos lo que pone la Ley es que en caso de Bodas, bautizos y comuniones podrán quedar dispensados de acudir a la mesa electoral "si tu presencia es irremplazable".

Voto por correo

Solicitar el voto por correo no justifica para no acudir a una mesa. Teniendo en cuenta de la fecha elegida para votar seguramente muchos van a optar por votar por correo. Desde hoy y hasta el 13 de junio se puede solicitar la documentación para votar por correo en las oficinas de Correos. el voto pro correo desde que se solicita y se remite al ciudadano a la oficina de Correos y se recogen con el DNI y puede tardar unos 10 días. La dirección para recibir el sobre con el voto puede ser diferente a la dirección habitual.