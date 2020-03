Tener miedo al coronavirus deprime el sistema inmunológico: ¿Cómo vencerlo?

Considera el terapeuta que es normal que haya miedo, que el miedo alerta y nos hace cumplir las medidas que dicta el Gobierno, pero recuerda también que el miedo deprime el sistema inmunológico y de cara a un posible contagio cuanto más fuertes estemos, mejor lo afrontaremos. "Hay que vencer ese miedo y pensar en más cosas que en el virus de manera que ayudemos a nuestro sistema inmunológico", aconseja.

Cree que la medida es quedarse en casa cuando se aconseje. Mientras tanto hay que estar a metro y medio de las personas, no saludarse, lavarse las manos y en la medida posible no hacer viajes innecesarios. "Hay que pensar en más cosas que únicamente en esto porque eso no va a beneficiar", asegura.

"Hay que pensar que hay una perspectiva y el final está cerca"

Aconseja que uno de los métodos para mantener la calma es vislumbrar que hay una perspectiva y el final es positivo: de esa forma mejorará nuestro estado anímico, aunque recuerda que el miedo es legítimo y necesario.

