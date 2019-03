Los técnicos de emergencias, críticos con la falta de protocolos

Él representa al colectivo de técnicos de emergencias sanitarias y ha denunciado en repetidas ocasiones que no se actuara de otra manera cuando se manifestó el primer contagio de ébola fuera de África, el de Teresa Romero. "Soy critico más que con el protocolo, con el sentido común, que no se usó en el protocolo", afirma en Espejo Público.

Tejero cree que hay que romper una lanza en favor de los de la ambulancia porque pusieron todos los medios a su alcance para no contagiarse. "Están molestos con los responsables porque les han obligado a hacer este trabajo".