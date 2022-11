Un taxista rescata a dos chicas a las que perseguía un hombre en Benidorm

Para Amalia Juan se ha convertido en su ángel de la guardia particular. Esta joven se encontraba caminando por Benidorm camino a casa cuando se dio cuenta de que un sujeto la estaba siguiendo. Cambió de acera, se paró a ver el teléfono móvil... y este hombre se mantuvo detrás de ella. "Por no ser una paranoica empecé a desplazarme de un lado de la calle y vi que hacía lo mismo", recuerda.

Muy nerviosa, llamó a su madre por teléfono. Su progenitora le aconsejó que se montara de inmediato en un taxi para despistar al individuo. Juan, el taxista que la llevó, escuchó su historia y le preguntó por la descripción física del persecutor. Le siguió con el taxi y vio que esta hombre seguía ahora a otra joven que iba hablando por el teléfono móvil ajena a lo que estaba sucediendo.

El taxista paró junto a esta segunda chica y la invitó a subirse al taxi para despistar a esta hombre. Amalia, que también estaba en el vehículo, le aconsejó montarse y la joven accedió. Finalmente Juan llevó a casa a las dos jóvenes y declinó cobrarles la carrera.

Cuando llegó a casa Amalia denunció la situación a la Policía. "Al llegar a casa denuncié. Me dejó un poco con el cuerpo no muy satisfecho el hecho de que que al llamar tuve que ofrecerles la descripción de este individuo porque ellos no me la preguntaron. Además me dijeron que si volvía a pasar les volviera a llamar", señala.

Quiere agradecer a este taxista su acción ya que gracias a él no hubo que lamentar ningún daño.