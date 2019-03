Tania Sánchez: "¿Qué me gusta en un hombre? Me gusta reír"

Conocíamos a la Tania Sánchez política y ahora también a la Tania Sánchez mujer. La revista Yo Dona publica una amplia entrevista con la ex candidata de Izquierda Unida que abre con este titular: "No soy un pelele en manos de mi novio". Es una de las pocas referencias a Pablo Iglesias pero sí habla de lo que le gusta de un hombre. "Me gusta que me haga reir, me gusta la gente alegre".

Siempre ha tenido claro su vocación política aunque no siempre pensó en dedicarse a ello profesionalmente. Lo que tiene claro es que sus convicciones las aplica en su día a día. Por ejemplo, confiesa que no come carne por motivos ecológicos. Tania habla tambien de maternidad y reconoce que no está ahora mismo entre sus prioridades.