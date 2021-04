Omar Montes responde a Fran Rivera por criticarle sin autotune: "No das segundas oportunidades a los toros pero yo soy un unicornio"

Que Omar Montes y Susanna Griso se llevan bien salta a la vista. Cada vez que el artista pisa el plató de Espejo Público aprovecha para hacer muestras de admiración a la periodista.

La presentadora no ha querido criticar el vídeo de Omar Montes en el que puede verse al madrileño cantar sin el autotune, la herramienta que modula y da armonía a la voz. Sí lo ha hecho Fran Rivera: "En el toreo hay un factor que es el que se carga a todos los intrusos. Cualquier intruso cuando sale el toro se dice: "Me voy a cantar".

Omar Montes ha querido responder a Fran Rivera en redes sociales dedicándole un vídeo de él interpretando uno de sus temas. En este nuevo vídeo puede escucharse a un Omar con una voz más entonada.

Susanna Griso se reafirmaba en su admiración por Montes. "Yo si cantase sería un corral entero. Me cae muy bien y se lo merece. Me gusta mucho como persona, me parece que es un tipo divertido que se ríe de sí mismo y es agudo e irónico", apuntaba.

