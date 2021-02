Los colaboradores de Espejo Público y Susanna Griso han comprobado cómo serían sus rostros con algunos de los filtros milagro de Instagram. El resultado no ha gustado a todos. "Pareces un muñeco", "no he mejorado mucho, estoy peor", han sido algunas de las conclusiones de los tertulianos tras ver sus retoques.

Sin embargo, este experimento ha servido de gran ayuda para la presentadora, Susanna Griso. "Me acabo de dar cuenta que tengo muchos brillos". Sin dudarlo, ha sacado una pequeña esponja para eliminar la brillantez facial.

Sin duda, los filtros pueden ayudar a embellecer el rostro. Pero ahora, Reino Unido ha decidido prohibir el uso de estas herramientas por publicidad engañosa.

Laes la organización reguladora de la industria publicitaria en. El organismo ha impuesto una nueva norma en el uso publicitario de las redes sociales por la que quedanal resultar "engañosos". Este reglamento no afecta a todos, solo a los ' influencers ' que trabajan con marcas publicitarias.

Los filtros se han convertido en los recursos más utilizados en redes sociales. En Reino Unido, los selfies y fotografías que rozan la perfección y los rostros porcelánicos sin ningún tipo de imperfección comenzarán a dejar paso a las imágenes reales, naturales y sin photoshop.

