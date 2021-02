La voluntaria española que vacuna del coronavirus en Reino Unido: "Hice un curso que puede aprobar cualquiera"

Ana Escamilla es española y vive en Londres. Forma parte del grupo de voluntarios de vacunación en Reino Unido que pondrán la vacuna del coronavirus en una campaña contrarreloj.

Ana trabaja en un colegio español en Londres pero es voluntaria desde hace tiempo con una compañía privada. Ahora, junto a miles de voluntarios, suministrará la vacuna del coronavirus en la campaña que ha desplegado el Gobierno británico.

Cuenta Ana que no tiene formación sanitaria pero hizo un curso online para aprender a vacunar. Asegura que es algo fácil y que no ve "nada que no pueda aprender todo el mundo".

Señala que en su compañía hay miles de voluntarios que han realizado la formación para vacunar y además hay otras organizaciones como Cruz Roja, Bomberos o particulares que se ofrecen a hacer un curso para vacunar.

