Sanidad lanza una campaña para no bajar la guardia con el coronavirus: "No lo ves pero sigue ahí"

El Ministerio de Sanidad quiere concienciar a la población del peligro existente para contraer el coronavirus. Pese a que las medidas más duras del confinamiento ya han pasado, la cartera de Salvador Illa quiere dejar patente que el riesgo de contagio sigue activo y está en nuestra mano reducirlo.

Con lemas como "Tú no lo ves pero sigue ahí" y el hastagh #NoLoTiresPorLaBorda, la campaña va dirigida a el sector de la sociedad que no sigue las recomendaciones de mantener una distancia de seguridad con los contagios, el lavado frecuente de manos o uso de gel hidroalcohólico así como llevar mascarilla. "Aunque no mole llevar mascarilla", dice el vídeo, "menos mola ver esto", señala también refiriéndose al hospital de campaña de Ifema repleto de camas con enfermos de covid.

La campaña hace referencia a actividades desarrolladas por los más jóvenes ya que presenta actividades propias de este colectivo como jugar a vídeojuegos, salir de fiesta o el contacto entre colegas de clase. Los jóvenes se han convertido en los más señalados por los rebrotes ya que muchos de los nuevos focos tras el confinamiento se han dado entre personas de corta edad.