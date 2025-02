Susana Díaz, en Espejo Público: "Sigo pensando que Lobato es un buen tipo pero no entiendo sus estrategias"

Tras las declaraciones que concedió en la Cadena SER , el ya secretario general del PSOE en Madrid, Óscar López respecto a su relación con su predecesor Juan Lobato, donde se limitó a responder "no" en varias ocasiones sobre si había hablado con Lobato tras tu dimisión o habían intercambiado algún tipo de mensaje, hoy Susana Díaz responde.

Además Juan Lobato emitió un comunicado , en el que avanza que seguirá como senador sin asignación económica y volverá a su puesto en la agencia tributaria y en la que dijo que era una buena ocasión para hacerlo y asegura que compaginar ambas actividades es algo común en políticos de este país.

¿Qué opina Susana Díaz, senadora del PSOE y ex presidenta de la Junta de Andalucía?

Díaz asegura en Espejo Público que no ha entendido la decisión de Lobato: "No le he entendido , igual que no le he entendí con lo del notario tampoco le entendido con esto" y añade: "Lo mínimo que se nos exige a los senadores es que nos sepamos el reglamento del senado". Díaz asegura que sabe cual es el objetivo: "No he comprendido que es lo que va buscando, sigo pensando que es un buen tipo, pero cada día entiendo menos las estrategias".

¿A qué estrategias se refiere Susana Díaz? "Cada día entiendo menos el día en el que lo ha hecho, lo que ha dicho y cómo lo ha justificado" y se pregunta: ¿Qué pasa que para ser a partir de ahora senador o diputado uno tiene que ser funcionario, no he entendido nada". No sólo con esa opinión Díaz pone en duda que Juan Lobato conozca el reglamento: "Además no creo que se conociera el reglamento del senado y que montara este lío inútil".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.