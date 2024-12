¿Qué le parece a Susana Díaz que Maria Jesús Montero, su ex número 2, pueda presidir la Junta de Andalucía?

Todo indica que la vicepresidenta primera y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero volverá a Andalucía a liderar el PSOE. Sus inicios políticos, precisamente, fueron en la Junta de Andalucía. Primero como consejera de Sanidad y Consumo en los gobiernos de Chaves y Griñán, y posteriormente como mano derecha y consejera de Hacienda y Administraciones Públicas con Susana Díaz como presidenta. Ahora colaboradora nuestra, la exdirigente socialista opina sobre Montero: "La quiero mucho, le tengo mucho cariñó en lo personal y en lo político. Tengo con ella una relación formidable", afirma.

Díaz asegura en Espejo Público que, quien escoja la militancia socialista para ser su dirigente, “voy a apoyar y voy a ayudar”. Pero se muestra convencida de que hay un problema en el PSOE andaluz que tiene que solucionar la próxima dirección: “tiene que recuperar la fraternidad y el respeto entre los compañeros”. La expresidenta critica que en estos tres años “se ha expulsado fuera de la organización a mucho talento” por apoyarla a ella, dice, en el anterior proceso de primarias. Y que, por lo tanto, “es necesario una reconstrucción”, afirma.

"Hay que recuperar a mucha gente para ir a una contienda electoral ante el PP"

Para Susana Díaz, la única forma de ir a una contienda electoral ante un PP con mayoría absoluta es “recuperando a mucha gente y superar que, más allá de la posición política que se tenga cuando hay primarias, todo el mundo tiene que contar”.

Sobre si esa tarea la tiene que llevar a cabo Maria Jesús Montero o no, Díaz no se moja, más allá de mostrar el cariño que le tiene a la actual vicepresidenta del Gobierno. Asegura estar en contra de algunos posicionamientos políticos que Montero sí defiende, como el cupo catalán. Pero, aun así, se muestra predispuesta a ayudar: “nadie sobra”, asegura. Pero eso sí, hace un llamamiento a la futura dirección: “el PSOE de Andalucía tiene que ser habitable y respirable. Ahora no lo es. Hay mucha gente que fue apartada porque me apoyó a mi en unas primarias, y eso no es justo” y añade: “yo me mordía la lengua por facilitar que fuera habitable, pero no era cierto”, confesando que en realidad lo pasó “muy mal”. Esto, según Díaz, fue el desencadenante de la mayoría absoluta del PP en Andalucía.

"El PSOE de Andalucía siempre ha sido una familia y nos hemos peleado como en todas las casas"

Sobre el futuro liderazgo del PSOE andaluz, Díaz confiesa que le da igual quien sea, pero que lo único que quiere “es que todo el mundo pueda formar parte de un proyecto inclusivo, respirable y fraternal”, ya que “el PSOE de Andalucía siempre ha sido una familia, y nos hemos peleado como en todas las casas, pero después en la hora de la verdad somos familia”, dice la exdirigente socialista.

Susana Díaz, en otro momento de confesión, asegura estar dolida de ver al PSOE de Andalucía “como lo estoy vendo”, ya que, según dice, lleva más años dentro del PSOE que fuera. Y hace autocrítica: “He cometido un montón de errores, y por ello los he intentado corregir y tener un comportamiento lo más respetuoso posible”, haciendo un guiño a la actual dirección socialista andaluza.

