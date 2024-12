Soto Ivars niega el número oficial de denuncias falsas en casos de malos tratos: "El 0.01 es un bulo que tendríamos que no repetir más"

El último y más polémico de casos en los que se ha desvelado que la denuncia era falsa, ha hecho que un padre haya pasado 5 años encarcelado, después de que la justicia le encontrara culpable. Las pruebas, las declaraciones de su hija Jazmín con 14 años. Arrepentida, daba la cara y admitía públicamente las mentiras, con la voluntad de que su padre sea liberado por los crímenes que nunca cometió. La hija denunció abusos sexuales movida por el enfado tras una pelea con él.

El caso de Juana Rivas fue más mediático en nuestro país. También fueron consideradas como denuncias falsas las que hizo su hijo menor, según el criterio del Tribunal de Apelación italiano de Cagliari, que entendió que la madre obligó al niño a realizarlas. La justicia italiana ha comenzado a investigar de nuevo este caso a raíz de que el mayor de los hermanos ha realizado unas declaraciones advirtiendo del peligro que correría su hermano mientras viva con el padre: "Él vive con un maltratador".

¿Cuántas denuncias falsas se producen?

Según las estadísticas oficiales, la cifra de denuncias falsas es despreciable y correspondería tan sólo al 0,01%. Sin embargo el periodista Juan Soto Ivars considera que este número no se ajustaría a la realidad.

"Es cierto, no es una opinión"

Soto Ivars mantiene con rotundidad que la cifra real no se conoce: "El 0.01 es un bulo que ya tendríamos que empezar a no repetir más. Es un mantra más que un bulo".

El periodista argumentaba sus afirmaciones. Explicaba cómo actúa la justicia española a la hora de transferir estos datos entre las distintas administraciones y lo que lleva a que no se actualicen correctamente. Según la Fiscalía las denuncias falsas en casos de violencia de género serían el 0,01.

"Los datos no han aparecido"

"Hay un año, 2020, donde hubo denuncias falsas. Ha habido casos que, después, se han condenado por denuncia falsa y los datos no han aparecido en el informe", aseguraba Ivars, que destacaba el hecho de que el 70% de las denuncias por violencia de genero terminarían con un veredicto de absolución.

"No se investigan denuncias que son falsas o instrumentales"

Aclaraba que eso no significaba que estuviera insinuando que ese 70% de absoluciones respondieran a acusaciones no veraces, sino que las denuncias falsas continúan siendo "un numero indeterminado porque no se investigan, y no se investiga por una razón política".

