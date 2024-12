Jazmín acusó a su padre de abuso sexual y ahora quiere que salga de la cárcel "Fue una denuncia falsa"

Jazmín tiene 19 años. Su historia comienza cuando hace cinco acusó a su padre de abusos sexuales. Le contó los hechos a su madre y formalizaron una denuncia en el Ministerio de la Mujer de Argentina.

"Que la tocaba por debajo de la ropa, que su padre le dijo que no lo tenía que decir porque si no se lo iban a llevar... Que la tocaba con la mano y me hacía tocarlo a él también... En la zona genital". Es parte de lo que ponía en dicha denuncia.

Sin embargo, un mes después de aquello, Jazmín se retractó y lo negó todo. "Una amiga, verdadera víctima, me contó un abuso que sufrió. Tomé su historia como propia para sacarme de encima a mi papá", expresó.

Además, intentó retirar la denuncia, pero no le dejaron. De hecho, cuando llegó el juicio, a pesar de que la psicóloga reconoció el cambio de versión de la menor, se mostró en contra de que Jazmín testificara porque podría revictimizarla.

Así las cosas, se celebró el juicio con la denuncia inicial como única prueba y Julio fue condenado a quince años de prisión. Su hija, desde entonces, trata de defender que todo era mentira.

"Ella no quería dañar al padre"

Lorena, la madre de la joven, ha hablado en Más Espejo y ha contado que su hija no fue quien tomó la iniciativa de denunciar, sino que fue su marido quien, para tratar de mostrarle que los hechos de los que su hija le acusaba eran mentira, decidió que fueran los tres a poner la querella.

Un mes después, cuando su hija le confesó que había mentido, se acercó de nuevo al Ministerio. "Me dijeron que no se podía levantar la denuncia y que iba a seguir la investigación", ha explicado Lorena. Y así fue: la investigación siguió un año más.

"Ella no quería todo esto, no quería dañar al padre", ha relatado la madre de Jazmín. Y reivindica que hay muchos casos como el suyo y que por eso es importante que todo salga a la luz.