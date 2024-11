Buscan al presunto autor de una agresión sexual a una menor de 14 años en Leioa (Vizcaya)

Agentes de la Ertzaintza buscan en estos momentos al autor de una presunta agresión sexual a una menor de 14 años en la localidad de Leioa, en Vizcaya.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes cuando, según el relato de la chica, iba caminando por la calle cuando un desconocido la raptó, la introdujo en un vehículo a la fuerza hasta detenerse en una lonja, donde supuestamente cometió la violación. Según la denunciante, el hombre la desnudó, la agredió sexualmente y volvió a introducirla en el coche para dejarla abandonada en un camino de Leioa. Tras lo ocurrido, la menor acudió a comisaría. Desde allí fue trasladada a un centro hospitalario para atenderla. Allí médico forense la sometió a un análisis.

Según han detallado desde el departamento de Seguridad del Gobierno vasco se trata de una investigación en curso, por lo que no han facilitado ningún dato para que no se interfiera en ella. Lo que sí han confirmado, es que, por el momento, no se produjo ninguna detención.

Estadística

Los delitos sexuales se han incrementado en más del 40% en el primer semestre de 2024 y, según datos del Ministerio del Interior, cada día se registran en Euskadi 2,5 actos delictivos de índole sexual. Las estadísticas policiales constatan que en la primera mitad de este año se han cometido casi 27.000 delitos con un significativo aumento (+17,4%) de estafas informáticas.

La memoria delincuencial elaborada por el Ministerio del Interior con datos aportados por la Ertzaintza constata un aumento del 44,4% de los delitos contra la libertad sexual, del 38,9% en agresiones sexuales con penetración y del 47,2% en el resto de delitos contra la libertad sexual. Según datos facilitados por el Instituto Vasco de la mujer (Emakunde), el balance de los delitos contra la libertad sexual en las fiestas de las tres capitales durante este verano han sido 19, de los que 6 fueron violaciones.

En el año 2023, se registraron 8 denuncias por agresión sexual en las tres capitales. En las fiestas de La Blanca de Vitoria se han registrado 10 denuncias por delitos de agresión sexual, 3 de ellas por violación; en la Semana Grande de San Sebastián han sido 3 las denuncias recogidas por agresión sexual, una de ellas por violación; y en la Aste Nagusia de Bilbao han sido 6 las agresiones sexuales denunciadas, dos de ellas por violación.

Los actos de criminalidad convencional en Euskadi registrados son 19.690 (-2,2%) aunque la delincuencia crece especialmente en Vitoria con un aumento del 8,8%.

