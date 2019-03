El sospechoso de matar a Eva Blanco confiesa que estuvo en la escena del crimen

Acorralado por las pruebas de ADN que le delatan, Ahmed Chelh, presunto autor del crimen de la joven Eva Blanco relata esta versión de lo que pasó la noche del 20 de abril de 1997. "Esa noche había salido también a pasear por la zona. En un momento determinado me crucé con dos individuos que me agarrararon, me llevaron a la fuerza junto a la joven y me hicieron masturbarme sobre ella".

Una enrevesada confesión que cuenta tras comunicarle que estaba detenido como presunto autor del crimen de Eva Blanco pues precisamente el ADN le situaba en el lugar del asesinato. No recordaba el nombre de su presunta víctima, pero su comportamiento le delató cuando los agentes le mencionaron el lugar y la fecha del crimen.

Traicionado por su propia reacción, Ahmed Chelh cuenta entonces al fiscal que la noche en que murió Eva Blanco dos individuos le obligaron a acercarse a la joven y a eyacular sobre ella. Para la Fiscalía es un burdo intento de eludir su responsabliad, y que poco queda para que termine admitiendo que fue él quien violó y asesinó a la joven. De hecho no no puso problema alguno ante el Tribunal de Apelación de Besansón para que sea juzgado en España a donde llegará en breve para ser juzgado.