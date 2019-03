Sospechan que el cadáver de Asunta podría haber sido lavado

El cadáver de Asunta sorprendió a los investigadores desde el principio, desde que encontraran su cuerpo abandonado en la pista de Teo. No solo por su posición, colocado delicadamente, sino por lo que hallaron y sobre todo no hallaron en él. Al paso de la luz forense detectaron varios fluídos y restos biológicos. Restos que desconcetaron a los agentes. La mayoría eran prácticamente inapreciables. Y los más significativos, se encontraban en la ropa, no en la piel. Ahí solo encontraron ADN de la niña. Mientras que en la ropa, apareció ADN de sus padres. Los agentes comienzan a sospechar. ¿Por qué no hay en el cuerpo restos biológicos de las personas que convivían con ella y que habían estado con Asunta el día de su muerte?.

Tras encontrar el cadáver, los investigadores acompañan a Rosario y Alfonso hasta la finca de Teo. En ese primer registro se desatan ya todas las alarmas cuando llegan al baño de la casa. El estado del cuarto alerta a los agentes. Lo primero que les llama la atención es la presencia de un cuchillo en la bañera. Pero de nuevo, lo que sorprende más es la asuencia de residuos. Encuentran el cuarto de baño extremadamente limpio. Tan pulcro que reluce en algunas partes, como en la bañera o incluso el suelo. Ni siquiera hallan restos de cal en los grifos de una casa que no se usa de manera habitual. De hecho, hasta la tapa del desagüe en el suelo está levantada. Como si la hubieran quitado para limpiarla en profundidad. ¿Por qué alguien se había tomado la molestia de limpiar hasta el desagüe?. Los investigadores llegan a una hipótesis. Este es el escenario donde lavaron el cadáver de Asunta tras su muerte para eliminar cualquier prueba. Pero, ¿qué clase de prueba?.

En el informe de la autopsia se recoge que una sobredosis por ingesta de barbitúricos puede provocar relajación de los esfínteres y vómitos. ¿Limpiaron los restos de los efectos de la sobredósis?. Una teoría que se afianzaría con el hallazgo de otras pruebas. Por un lado, en la habitación contigüa al baño encuentran una papelera con pañuelos aún mojados que contienen ADN de la madre y de la niña. Por otro, en el coche de Porto desaparecen las alfombrillas traseras, pero los investigadores encuentran restos de vómito en los asientos de atrás. ¿Pudo Rosario lavar el cadáver de Asunta, eliminar las pruebas y deshacerse sola del cuerpo de su hija?