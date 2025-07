Las monjas de Belorado se enfrentan a un nuevo juicio por el desahucio de su convento

Las monjas cismáticas de Belorado, en Burgos, se enfrentan a un nuevo juicio esta semana por el desahucio de su convento. Llevan más de un año siendo las protagonistas de un culebrón religioso.

En mayo del año pasado decidieron que rompían con la iglesia católica. No pudieron vender el convento de Derio, en Vizcaya y rechazan todos los papas después de Pio XII.1958

El Vaticano las excomulgó y nombró al arzobispo, Mario Iceta, comisario pontificio para gestionar el convento. Las monjas respondieron con curas alternativos, denuncias y están inmersas en un proceso judicial por desahucio.

Así las cosas, el Juzgado de Briviesca ha notificado a las partes que la vista previa tendrá lugar el próximo martes y así lo confirma el Arzobispado de Burgos en un comunicado en el que también desvela que el próximo día 12 de septiembre podría producirse el lanzamiento en caso de que lajueza así lo resuelva.

El arzobispado aclara que este procedimiento no afecta a las cinco monjas mayores que no han participado del cisma, que no fueron excomulgadas y que conforman actualmente la comunidad monástica de Belorado. "Estas religiosas, dada su avanzada edad y delicado estado de salud, han sido desde el primer momento objeto de especial preocupación por parte del Comisario Pontificio y la Comisión Gestora", aclara el comunicado.

Señalan también que la atención y cuidados que precisan estas religiosas "serán inmediatamente asumidos por la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu, a la que pertenecen, tan pronto como sea posible acceder al monasterio".

En estos momentos hay varias causas civiles y penales abiertas; la más antigua del mes de julio de 2024 cuando las exclarisas presentaron denuncia en el Juzgado de Burgos contra la decisión del nombramiento de Iceta; la segunda la de la venta del oro por parte de Laura García de Viedma; y otra contra el comisario pontificio, la interpuesta el año pasado por las clarisas de Vitoria por la venta de propiedades.

Restaurante en Asturias

Mientras tanto, las famosas monjas cismáticas de Belorado continúan con su aventura hostelera en Asturias. Regentan un restaurante de clausura en Arriondas, ubicado en un hotel que han alquilado y en el que varias exclarisas residen.

El objetivo de esta salida laboral, según reconocen las propias monjas, es conseguir dinero para mantener a la comunidad y al resto de las hermanas que se han quedado en Belorado porque se niegan a salir del convento.

Los problemas económicos tienen en vilo a las exclarisas, por lo que han realizado algunas maniobras cuestionadas para recaudar fondos.

