Una sola ONG asistencial para la provincia con más paro de España

Juan Antonio lleva así cuatro años. Su último trabajo como electricista fue en la construcción de los cuatro rescacielos de Plaza de Castilla de Madrid. Se desplazó de una ciudad a otra buscando trabajo. Agotó sus ahorros. Con 50 años se encontró donde nunca pensó estar. "Estar en la calle y pasar hambre. Nunca lo imaginé", afirma Juan.

El Hogar Betanía es el único centro asistencial que funciona en el provincia de Cádiz. Ofrece un techo, comida y apoyo para buscar empleo. El perfil del usuario ha cambiado. Juan lo vive en sus propias carnes durante años trabajó en publicidad. Los reveses económicos le trajeron aquí. "Antes en la calle acababan los que tenían problemas con las drogas o algo así. Ahora estamos los que nos hemos quedado sin trabajo". Por su parte, Pablo es argentino, vivió el corralito en su país y la actual crisis aquí. Es un hombre formado, trabajó como administrativo. Hace cuatro años que está en paro.

El hogar Betania ha sacado de la calle a a una quincena de personas, sin distinguir sexo, raza o religión. Casi todos sobreviven sin ningún ingreso al mes. "Yo no podría hacer nada si no fuera por lo que me ayudan aquí. Tendría que rebuscar en la basura", afirma un inquilino del hogar Betania. Elaborar un currículum, buscar ofertas de empleo, formación. El objetivo es conseguir una salida que en la calle sería imposible. El hogar Betania no recibe ningún apoyo de las administraciones, tan sólo de Cáritas. Sobrevive de aportaciones voluntarias de particulares de la zona, españoles y británicos. En el Campo de Gibraltar la solidaridad no conoce fronteras.