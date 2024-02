La socialista Susana Díaz, sobre la canción 'Zorra' de Eurovisión: "Que me llamen puta no me parece que me empodere"

La canción que representará a España en Eurovisión, 'Zorra', se ha convertido en el blanco del debate incluso político. El presidente del Gobierno Pedro Sánchez asegura que le gusta el tema musical y apostilla que a la esfera que el denomina como la 'fachoesfera' entiende que le hubiera gustado más que se cantase el 'Cara al sol'.

La canción divide al feminismo, para el movimiento tradicional el tema del grupo Nebulossa hace un flaco favor al colectivo en la lucha por la igualdad mujer hombre. La socialista Elena Valenciano ha escrito en redes que no le gusta que ni a su hija ni a ella las llamen zorras ni si quiera en broma. Ángeles Álvarez, quien fuera diputada por el PSOE, ha escrito que se trata de la exaltación del sexismo, la misoginia y la banalización de la violencia. "Veréis a vuestras hijas reivindicándose zorras', señalaba. Asimismo, el movimiento feminista se ha declarado contrario a este tema y ha organizado una recogida de firmas en contra de la canción.

"Que esto no me lo vendan como un empoderamiento"

La exsenadora y expresidenta de Andalucía Susana Díaz confiesa que no le gusta que me llamen zorra "ni que mis hijos llamen zorra a su profe". Matiza que "al arte no hay que ponerle valla". "Que no me lo vendan como un empoderamiento porque yo creo que empoderar a las mujeres es ponerles más ceros en sus nóminas, ponerles guarderías gratuitas, corresponsabilidad en las cargas familiares". "Que me llamen puta no me parece que me empodere porque por la misma conducta no le llaman al hombre puto", matiza.

Por su parte, la periodista Carmen Morodo confiesa que la canción no le gusta nada y "la calidad de la canción me gusta todavía menos". "Lo que quieren decir es que nos empoderamos nosotras intentando cambiar el significado de una palabra y haciendo que una palabra ahora tenga otro significado positivo. Al contrario, nos lo estamos llamando a nosotras mismas. El empoderamiento tiene que ver en los sueldos, en la toma de decisiones en la visibilidad incluso esa escena de hipersexualidad va en contra de cualquier reivindicación feminista", destaca.

"Esto es más antiguo que la pana"

Para Graciano Palomo "esto es más antiguo que la pana" y recuerda que en los años 80 "hubo cosas de estas y más transgresoras". "Dudo que Sánchez la haya oído entera, alguien le ha dicho cómo iba este tema". Creo que la mujer debe empoderarse preparándose.