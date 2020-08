Simona, exempleada del hogar de Victoria Rosell: "En vacaciones me pedían que fuera a casa a regar las plantas y a dar de comer al conejo"

En las últimas horas se ha conocido la demanda contra la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, por parte de Simona, la que era su empleada del hogar. Ésta considera que es un despido improcedente o nulo y además, alega que Rosell le habría estado pagando en negro durante meses hasta que ella exigió un contrato. Asimismo, señala que nunca recibió una copia del contrato y que la han despedido por estar de baja médica.

Espejo Público ha podido hablar con Simona y con su abogado, los cuales apuntan que el motivo por el que han denunciado a Rosell es que "a la señora Simona le hicieron muchos abusos y explotación laboral, como por ejemplo ir a regar las plantas en vacaciones o cuidar a una mascota de la señora Rosell, pero sin prestación económica".

Además, el abogado apunta que estuvo casi ocho años trabajando cuatro horas al día, pero, según dice, la casa de Rosell era muy grande y por ello "estaba cuatro horas y media y nunca tuvo una compensación". También, comenta que en el pasado mes de mayo Simona se operó de cataratas, estaba en baja médica "y le llegó un despido que no incluía ni indemnización, ni finiquito, le ofrecieron la miserable cantidad de 800 euros, 100 por año".

Por su parte, Simona explica que Rosell la contrató en el 2011 y le ofreció 500 euros de sueldo sin contrato. "En vacaciones me decían si podía ir a regar las plantas y a cuidar al conejo", asegura. Por último, afirma, "no quería que sucediera todo esto, pero me dolió que me denunciara".

