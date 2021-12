Silvia Marsó: "A Verónica Forqué le desbordó la opinión pública, los haters y esa especie de escarnio que sufrió"

"Todos sabíamos que Verónica estaba pasando por una depresión y que estaba en un momento muy delicado a nivel emocional pero no podíamos pensar que pudiera ocurrir esto", afirma la actriz Silvia Marsó. Cree que toda la profesión de la escena podía haber hecho más por la intérprete aunque destaca que Forqué se encontraba en tratamiento y tenía un médico que la estaba curando desde el 2015.

Verónica Forqué fue hallada muerta en su domicilio de Madrid este lunes. Según fuentes policiales la intérprete se quitó la vida. "Creo que la última situación que ha vivido a nivel mediático es de lo que más le ha podido influir. Se le desbordó la opinión pública, los haters y esa especie de escarnio que sufrió", señala.

Apunta Forqué que "la gente que no la conocía no sabía que la persona que aparecía en televisión en los últimos tiempos no era ella". "Nos dimos cuenta de que estaba pasando por un momento muy difícil. Todo el mundo se sentía ayer culpable en el tanatorio. Yo no soy la persona más indicada porque hacía mucho que no la veía pero hay amigos que han estado con ella el viernes y el sábado", cuenta Marsó.

La actriz considera que los actores están constantemente captando las emociones para poder empatizar. "Tenemos la emoción a flor de piel y a veces eso se pone en nuestra contra y cuando estamos expuestos ante la opinión pública en algo que no controlamos como puede ser un programa que no es tu medio de trabajo estás exponiendo tus emociones y tu vulnerabilidad. "Todos pensamos lo mismo, que los últimos tiempos han acabado con sus ganas de vivir".

No cree Silvia Marsó que haya culpables en la muerte de Verónica Forqué, "sino malas decisiones". "Los actores no estamos acostumbrados a estos linchamientos", mantiene.

