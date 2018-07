"Ser Chenoa es una coraza que me protege. Suelo ser Laura con los míos"

Asegura encontrarse en uno de sus mejores momentos personales y profesionales, "estoy en una época bastante buena. Me encuentro en paz, conozco lo que me gusta y lo que no se decirlo de una manera que no es tan agresiva. He logrado controlar la flexibilidad y la rigidez"; afirma la cantante.

La mallorquina reconoce que ser Chenoa le sirve de "coraza" ante el mundo, "sobre todo en las promociones y las giras me ayuda mucho ser Chenoa. Suelo ser Laura con los míos, sobre todo en Navidad".

Confiesa no sentirse cómoda cuando le hacen preguntas personales, "cuando me hablan de cuestiones sentimentales de gente con la que has estado... eso afecta a dos personas ¿sabes?. Me parece muy violento hablar de algo de otra persona. Aunque lo intentes, siempre va a haber algo que le va a molestar a otro".

Tras pasar una mañana rodeada de caballos y bajo la atenta mirada de David. Nuestro 'susurrador', ha emitido su diagnóstico sobre la cantante balear. "Chenoa es una persona con gran capacidad de empatía. Muy sensible y capaz de dejarse pisar, con tal de no hacer daño a otro".