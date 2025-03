Saray, hija del último desaparecido de la DANA: "Un duelo no se pasa sin encontrar el cuerpo y sin responsabilidades"

A su padre se lo llevó la riada por salvar a sus dos nietos, sus hijos. Consiguió subirlos al techo del coche y eso les salvó la vida. El mes pasado, en febrero de 2025 Saray declaró ante la jueza que está llevando el caso de la DANA. Ahora lo único que le daría algo de paz es encontrar el cuerpo para poder enterrarlo. Sin cuerpo, la herida sigue abierta.

"Lo que necesitamos las familias es lo que nos han ido enseñando, que después de una pérdida viene un duelo, un funeral, su incineración y al final no se puede hacer porque no tenemos el cuerpo. Para llevar este duelo es complicado, por la forma en la que ocurrieron los hechos", relata Saray y tilda de maltrato diario lo que están viviendo: "Cómo nos hemos sentido los familiares, el no encontrar el cuerpo y que no se tomen las responsabilidades que sigamos viviendo en un maltrato diario. Además es imposible vivir tranquilo cuando estamos bombardeados de información y de mentiras".

A la pregunta de Susanna Griso sobre lo que le dirá a Carlos Mazón, cuando se reúna con él. Saray responde contundente que "es algo relativo": "A día de hoy Mazón dice que se ha reunido con algunas víctimas, no sé si es cierto o no, a nosotros desde nuestro colectivo que es el de víctimas mortales no nos han llamado de su parte", cuenta e insiste: "De hecho se reunió con otra persona que no éramos nosotros. Y aunque quisiera él ahora mismo, ha pasado prácticamente medio año, está totalmente fuera de lugar que ahora quiera reunirse con nosotros"

La petición de Saray a Carlos Mazón

"Lo único que le diría y le diremos y se lo gritaremos este sábado es que dimita que no lo queremos en Valencia, según él decía que hay que tener lo que hay que tener y no lo tiene", concluía la hija del que sigue desaparecido por la catástrofe.

