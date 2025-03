La dura crítica de Gonzalo Miró a Carlos Mazón por su pacto con Vox: "Después de la DANA pacta con un partido que no cree en el cambio climático"

Gonzalo Miró, colaborador de Espejo Público, ha dado su opinión sobre el pacto de Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, con Vox así como del acuerdo del Gobierno y Junts que establece la devolución de los menores extranjeros no acompañados a las distintas comunidades autónomas.

Mantiene Miró que no tiene ningún problema en criticar puntos del pacto de Junts con el Gobierno. Cree que el número de inmigrantes que va a llegar a cada comunidad es un poco trampa "porque en el fondo depende de los que tengas ya". Desde Moncloa dicen queque en Madrid. "Si se vende como que van 20 a Cataluña y 700 a Madrid esto no es así, van menos a Cataluña porque Cataluña ya tiene más y menos a Madrid porque en Madrid no hay tantos".

Cree Gonzalo Miró que el reparto tiene que ser equitativo entre las comunidades autónomas y esto es lo que establece el Gobierno en su nueva política. "En Cataluña habría ya 2.000 y en Madrid les corresponde más de los que tienen por un criterio de población y al País Vasco menos también porque ya tenían mucho respecto a su población".

"El discurso que hizo Mazón ayer es el mismo que hubiera hecho Abascal"

Señala el periodista Ángel Antonio Herrera que "dos minorías que son xenófobas han impuesto un criterio y lo han hecho en Cataluña y el PP que se ha dado al credo de Vox que es la lucha contra el inmigrante y las minorías". Añade además que a tenor de una serie de gente al PP le han impuesto un asunto que ya estaba avalado por el PP europeo. "El discurso de Mazón ayer es el discurso que hubiera hecho Abascal. Vemos que el Gobierno y su oposición están sujetos a las ideas de una gente radical con la que no comulgamos la mayor parte del territorio".

Gonzalo Miró no cree que haya que centrar la alianza del PP y Vox en Mazón porque el PP cada vez que ha necesitado a Vox para gobernar ha pactado con él. Para Miró el pacto tiene cosas más sangrantes que el reparto de la inmigración. Le sorprende que después de lo que ha pasado la Comunidad Valenciana con el impacto de la DANA Mazón esté pactando con un partido que no cree en el cambio climático. "Lo que duele ver a un tipo como él gestionando el futuro de la Comunidad Valenciana", concluye.

