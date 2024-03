El sanitario que ha fallecido tras recibir una patada en los testículos perdió el conocimiento y no fue atendido por un médico

Un sanitario de un centro hospitalario de Madrid ha fallecido horas después de recibir una patada en los testículos. Tal y como informa el periodista Javi Fuente desde el centro mantienen que no hay relación causa efecto entre la patada y la muerte de este trabajador de 52 años. El sindicato CCOO mantiene que la muerte sí fue debido a la patada de un paciente. El facultativo no recibió atención médica, y según el sindicato no se cumplían las medidas preventivas en el centro ni el personal que estaba trabajando en ese momento era el adecuado.

El paciente le agarró por los hombros y le pateó, según fuentes relacionadas con el suceso. En ese momento recibió asistencia sanitaria de una enfermera. COO denuncia que nunca le atendiera un médico tras la agresión. El trabajador estuvo en reposo durante la tarde, tal y como asegura el periodista Luis Fernando Durán, y desde el centro le dieron un parte para acudir a la mutua al día siguiente. Debido a la hora de la agresión finalmente se marchó a su casa para acudir al día siguiente a la mutua. Finalmente fue hallado muerto en su vehículo 3 horas después de recibir la patada.

El paciente que le agredió ya había protagonizado otros incidentes violentos

El paciente que cometió la agresión sigue en el centro. Afirma Durán que lleva unos 2 años ingresados y había tenido ya otros comportamientos violentos aunque no había llegado a la agresión física. El autor de la agresión se encontraría pacientes en una zona restringida porque alguno de estos pacientes tiene limitaciones de movimientos. Según los expertos médicos, continúa contando Durán, el sanitario sufrió un reflejo vagal que le ocasionó una lipotimia, una pérdida de consciencia y finalmente una rotura de arteria que le ocasionó la muerte.

¿Es posible fallecer de una patada en los testículos?

El doctor Darío Fernández señala que es "muy raro" que se produzca la muerte por esta causa. Los traumatismos más comunes tras recibir una patada de este tipo son hematomas, inflamación o una acumulación de líquido. Sí explica el doctor que como los testículos tienen tantos receptores dolorosos se puede producir un síncope vagal y si además de eso ha habido una hemorragia puede haber sido esa la causa de ese ataque al corazón.

Cuando un varón tiene una contusión en los testículos lo normal es que ese dolor vaya descendiendo, afirma. Se debe consultar al especialista si ese dolor no pasa o si se producen nauseas y también fiebre.