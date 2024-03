¿Se puede morir por una patada en los testículos?

Un auxiliar de enfermería falleció el pasado 15 de febrero tras recibir la agresión de un paciente en el Hospital Fundación Instituto San José de Madrid. El trabajador recibió un fuerte golpe en los testículos y murió horas después. La víctima "se encontraba realizando sus funciones habituales en el turno de tarde cuando un paciente se acercó a él le cogió por los hombros y le propinó una fuerte patada en los testículos desde abajo", indicó CCOO Sanidad Madrid.

Entonces, ¿puede provocar la muerte un golpe en los testículos? El doctor Darío Fernández explica que "la localización de los testículos es una injusticia embrionaria porque están alojados en la parte baja del abdomen y muy mal protegidos". Aunque mantiene que "es muy raro este caso de fallecimiento por contusión en los testículos" porque son dos órganos dotados de mucha sensibilidad con muchos receptores para el dolor "y los traumatismos más comunes que vemos en las consultas son hematomas, inflamaciones, acumulaciones de líquido... pero la muerte es muy rara".

Para el sanitario, la explicación para esta caso es que, al tener los testículos tantos receptores, "el golpe, por muy flojo que fuera, le provocó un dolor que recogió el nervio vago, que asciende por todo el intestino, llega al pulmón, al corazón y hasta el cerebro, y puede producir lo que se llama un síncope vagal". Cuando el vago se estimula muchísimo se paraliza, se ralentiza la circulación, la frecuencia cardiaca y la respiración. "Si a eso se le añade una hemorragia por el golpe, podría haber supuesto el ataque al corazón que causó la muerte".

"Lo normal al recibir una patada con esta es notar un dolor que a los pocos minutos vaya descendiendo. Si ese dolor dura más de una hora o se acompaña de nauseas, vómitos o fiebre, habría que acudir al médico". En el caso de la semana pasada, el auxiliar no recibió asistencia médica. "Probablemente se hubiera evitado esto si le hubieran dado asistencia sanitaria, pero no podemos saberlo con exactitud hasta que no estén los resultados del examen forense".

