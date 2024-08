Sanidad pide "tranquilidad" por la viruela del mono, pero también "prudencia": "No deja de ser una epidemia"

Crece la preocupación por la propagación del virus del mono. Ya se ha localizado el primer caso en Cantabria y las autoridades sanitarias instan a intensificar los controles y las medidas de prevención. La comunidad autónoma ha comenzado a implementar protocolos de vigilancia y vacunación para grupos de riesgo, con el objetivo de contener la posible llegada de nuevos casos.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad ha actualizado sus recomendaciones sobre quiénes deben vacunarse contra la viruela del mono (mpox), centrándose en grupos específicos de riesgo y en la protección tanto antes como después de una posible exposición al virus.

Aun así, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha querido lanzar este miércoles en el programa de Espejo Público un mensaje de "tranquilidad y prudencia", aunque recuerda que esta "no deja de ser una epidemia". Pero ha sostenido que "en España tenemos magnífico sistema vigilancia epidemiológica" y ha asegurado que también "tenemos suficientes vacunas en la reserva estratégica". Asimismo, ha recordado que los casos que ha habido en España hasta el momento no son preocupantes.

Preguntada por cuáles van a ser las claves de las medidas que coordinen con las Comunidades Autónomas, García ha afirmado que su Ministerio "siempre va a trabajar de la mano del vigor científico y de las recomendaciones internacionales" y que va a seguir actualizando los protocolos y las recomendaciones "para que la población esté tranquila".

En este sentido, ha apelado al Partido Popular, para que no haga "llamamientos innecesarios" y que no "hiperventile con este caso" porque los "problemas de salud pública no se solucionan intoxicando el debate público".

Crisis migratoria

La ministra también ha comentado en el problema la crisis migratoria, una cuestión que está muy al día en estos momentos en nuestro país. Sobre ella, su postura ha sido contundente: "La inmigración una realidad y no se soluciona con mensajes xenófobos y racistas".

Esa xenofobia, dice, es la estrategia "facilona" del Partido Popular, una táctica, a su parecer "del rincón del vago". "Esos mensajes calan, son dañinos...", ha lamentado, considerando que en el PP no entienden la realidad desde un punto de vista "empático y humano". Lo que debemos es "ser solidarios y acogedores", ha asegurado.

En las Islas Canarias, "se intentó hacer un reparto de niños y niñas", pero "el PP puso obstáculos para hacer mecanismos de solidaridad", ha recordado, haciendo hincapié en que tienen que ser el resto de comunidades las que tienen que hacerse cargo. "Ellos (los migrantes) solo quieren vivir tranquilos y no ser señalados por PP y Vox", ha dicho.

La ministra sabe que no existe "una solución mágica", pero considera que "hay que trabajar en origen y trabajar para esa gente que venga tenga oportunidades". Y, sobre todo, "no vincularlos con la delincuencia. "Lo que más inseguridad genera son esos mensajes de odio", ha zanjado

