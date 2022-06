Rubén Amón: "Si prohíben el porno yo me voy de España"

Señala Rubén Amón que entiende que los niños tengan que ser educados y la sociedad se sensibilice con en qué edades y de qué maneras se puede graduar el consumo de porno pero no cree que esto se tenga que llevar "al extremo disparatado neopuritano de la prohibición".

"La intención de prohibir el porno es castrante"

Apunta el colaborador de Espejo Público que el proyecto del ley del PSOE lo que dice es que no se puede remunerar a nadie que participe de un comportamiento sexual ni si quiera en el ámbito de la ficción. Teniendo en cuenta esta premisa si Stanley Kubrick quiere rodar en Madrid 'Eyes Wide Shut' no podría "porque salen escenas de índole sexual pero es que la ley socialista ni si quiera habla de explícitas", advierte. En opinión del periodista "estamos condescendido con la contestación elemental de las libertades".

Para Amón el debate no está en 'porno sí o porno no'. "Si prohíben el porno yo me voy de España, estoy a punto de irme si gana Vox también. No lo haría como consumidor, sino por la gravedad de la situación", matiza.

Considera que la intención de esta medida es "castrante". "Aquí lo que se discute es si somos capaces como sociedad de diferenciar la ficción de la realidad. Como no tengamos claro ese umbral tampoco lo vamos a tener cuando veamos un 'western' y el peor mecanismo para corregirlo es la represión".