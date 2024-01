Rubén Amón opina sobre Mario Alcalde, primer torero que sale del armario: "Este tabú retrata el lado más oscuro del toreo"

Mario Alcalde es el primer torero que ha salido públicamente del armario. En una entrevista en prensa el diestro ha dicho que es pansexual, es decir que se enamora del interior de las personas pudiendo ser estas hombres o mujeres. Alcalde señalaba que no tiene "pensamientos normales en el toreo, ni el política ni sexualmente".

Pablo Olalla, apoderado de Mario, cuenta en Espejo Público la acogida que han tenido estas declaraciones en el mundo del toro. Señala que en general están recibiendo reacciones positivas "porque cuando las cosas se hacen de corazón y desde el respeto los criterios suelen unificarse".

"La homosexualidad era un tabú en el mundo del toro"

El periodista Rubén Amón, gran aficionado taurino, celebra que se haya producido esta noticia porque "era un tabú". "Ese tabú retrata al mundo del toro en su lado más oscuro. No tiene sentido que una opción sexual se convirtiera en un obstáculo. No tendría sentido que se le represaliara", apunta. No cree que Alcalde esté expuesto al peligro de la discriminación tras sus declaraciones.

Una de las aspiraciones de Mario Alcalde es la de fundar una peña taurina en un bar de Chueca. Destaca su apoderado que esta entrevista "se hace un poco para demostrar que el toreo va de la mano con el siglo en el que estamos y es una oda a la libertad. El mayor ejercicio de libertad que tenemos es el toreo", añade.

"Mario está tranquilo y no busca protagonismo"

En las últimas horas Mario no ha querido prestar declaraciones en los medios. Su apoderado señala que él sigue entrenando y no busca protagonismo. "Está tranquilo, contento e ilusionado", mantiene. Sí reconoce que tenían "medio hilvanado un tema interesante que se ha complicado un poco" y desconoce si puede ser por su entrevista.

Apunta Rubén Amón que la estadísticas de homosexuales en el toreo no difiere de otro tipo de ámbitos. "Durante muchos años ha perseverado la idea de que un macho no puede ser torero. Esta idea de relacionar virilidad y heterosexualidad era una de los ridículos argumentos que sobrevivían todavía en el mundo de los toros", afirma.