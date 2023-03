Rubén Amón critica la defensa de Arabia Saudí de Georgina Rodríguez: "Sólo se puede interpretar desde la vergüenza y el bochorno"

La entrevista de Georgina Rodríguez en 'El Hormiguero' ha sido uno de los acontecimientos televisivos más esperados de la semana. Sus palabras fueron escuchadas por millones de personas y todavía resuenan en las redes sociales.

Uno de los momentos más polémicos de la entrevista se produjo cuando la mujer de Cristiano Ronaldo alababa las bondades del régimen de Arabia Saudí. Definá el país como "maravilloso" y reconocía que llegó muy condicionada "por habladurías". Para la celebrity se trata de un país muy seguro, familiar, y donde cuidan mucho a las mujeres y a sus hijos. "Una amiga mía ha venido y no le habían puesto agua en el hotel. Salió a un locutorio a comprarla. No le iba la tarjeta y no tenía moneda árabe así que un señor la invitó a la botella de agua", comentaba.

El periodista Rubén Amón señala que en Arabia Saudí rige la 'sharia' que es una forma de proceder que vincula el islamismo con el código ético. "Quienes viven en el paraíso deben sentirse en esa posición pero quienes padecen las injusticias solo pueden interpretar esta perspectiva desde la vergüenza y del bochorno", manifestaba el periodista.

Lo que cuesta el diamante del anillo que lució Georgina

En su intervención Georgina aseguró que tanto ella como su pareja no son materialistas. La diva de las redes sociales lució un sobrio vestido negro y fue enfundada en joyas. En Espejo Público hemos querido tasar uno de los preciosos anillos que lució Georgina.

Marian Jaén, experta en joyas, cree que podemos estar ante diamantes de 9 kilates aunque para hacer una tasación exacta tendría que saber cuál es su color, calidad y la talla. Haciendo el supuesto de que ese diamante sea de alta calidad, se le da un color 'e' y una calidad alta, por kilate sería algo más de 100.000 euros (905.130 euros) solo la piedra, sin engarzar. Mientras que de ser un diamante considerado 'excepcional' del mejor color y mejor calidad estaríamos hablando de 1.400.000 euros.