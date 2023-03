La reivindicación de Rubén Amón ante la moción de censura de Vox: "Hoy querría estar en casa"

La moción de censura de Vox en el Congreso de los diputados ha concentrado la atención informativa de este martes. En Espejo Público los colaboradores han seguido el minuto a minuto de las intervenciones del líder de Vox, Santiago Abascal, el presidente del Ejecutivo Pedro Sánchez y del candidato a la presidencia Ramón Tamames.

El periodista Miguel Ángel Aguilar señalaba que Tamames estaba haciendo un buen desglose de errores manifiestos del Gobierno "con calma, con buena dicción y con conocimiento". A los que critican la lentitud del discurso de Tamames Aguilar les responde que "la lentitud es un elemento para la claridad y la aceleración u elemento para la confusión". Considera Aguilar que los conocimientos de Ramón Tamames le legitiman para ser el protagonista del discurso. "Este señor tiene toda la autoridad para decir lo que ha dicho porque viene del año 1956 y pasó por Carabanchel", añade.

"Me gustaría estar en la embajada de Suecia como Feijóo y abstraerme de este momento"

Por su parte, el periodista Rubén Amón ha señalado que "hablamos de un personaje que por vanidad, osadía y megalomanía representa la aspiración de ser presidente del Gobierno" más allá de discutir los argumentos que esgrime.

Amón ha dejado claro que no se toma en serio la moción y que ni si quiera le gustaría tener que prestarle atención informativa. "Si quieres nos tomamos esto en serio. Me gustaría estar en la embajada de Suecia como Feijóo, abstraerme de este momento, no tener que cubrirlo, no tener que intervenir. Yo prefiero estar en casa, yo querría estar en casa", señalaba.