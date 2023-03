Roberto Leal, a punto de dar el mayor bote de la historia de Pasapalabra: "Me he levantado emocionado, te dejan un vacío porque al final son tus colegas"

El mayor bote de la historia de Pasapalabra se entrega esta noche en Antena 3. Los concursantes más logenvos del programa, Rafa y Orestes, se batirán en duelo por última vez. El rosco más reñido decidirá quién de los dos se llevará el bote de más de 2.250.000 euros que lleva acumulados.

Roberto Leal, presentador del concurso, acudía a Espejo Público para contar sus sensaciones a escasas horas de que se sepa quién es el ganador. “Estoy nervioso”, confesaba, “llevo nervioso toda la semana y hoy especialmente. Tengo el estómago revuelto por lo que me preguntan en la calle”.

La mañana no ha sido fácil para Roberto, que colgaba un post en sus redes sociales con fotos de los concursantes, enviándoles un cariñosísimo mensaje.

“Esta mañana me he levantado emocionado porque te dejan un vacío. Ahora llegan concursantes nuevos y tiene que ser así. Te dejan un vacío porque al final son tus colegas”. Tendremos que esperar a esta noche para saber si el carismático y divertido Roberto ha soltado unas lágrimas al despedir a los concursantes: “Es una sensación entre bonita y … es una contradicción. Por un lado estás deseando que uno de los dos se lo lleve porque esto tenía que pasar, pero por otro lado es una pena enorme porque llevo año y medio con Orestes y casi un año con Rafa. Cuando se lleva uno de los dos el bote para mí es a quién quieres más a papá o a mamá, para mí es imposible”.

“Esta mañana me he levantado emocionado porque te dejan un vacío. Ahora llegan concursantes nuevos y tiene que ser así. Te dejan un vacío porque al final son tus colegas”.

La pregunta más temida para Roberto es la de qué concursante es su favorito, pero él sabe muy bien cuál es su papel: “Tú tienes que estar en el centro. Con Orestes me río muchísimo con sus chistes aunque yo le decía que eran malísimo, porque es verdad que son muy malos, y con Rafa también tenía esa afinidad. Son dos perfiles muy diferentes”.

Emoción hasta el final

Tanto Orestes como Rafa llevan regalándonos las últimas tardes momentos muy emocionantes. Los dos conseguían acertar en el rosco series de más de 15 preguntas seguidas. Roberto Leal, admite su completa admiración: “Llevan una semana con un nivel que yo sentía que en cualquier momento lo iban a conseguir y además de una forma fulminante. Además cuentan mucho los segundos que sacan uno y otro porque el turno, si tú tienes más segundos, arrancas. Ha sido muy importante también cómo esta semana ellos han arrancado”.

Pasapalabra no es un concurso fácil, hay mucho trabajo detrás de los concursantes: “Tienen un nivel brutal y es que es una oposición, Pasapalabra es una oposición. Muchas horas diarias, tanto Orestes como Rafa han estudiado, no solo el tiempo que llevan aquí, si no antes”.

Cuándo ver la final Pasapalabra

Durante la franja normal de Pasapalabra, de 20 a 21h, se emitirá un documental precioso, donde conoceremos en profundidad a Orestes y a Rafa. Los vemos delante y detrás de las cámaras. Es un resumen de todo el paso de ellos dos, de momentos divertidos, emocionantes en los que han estado a punto de llevarse el bote. Se les va a conocer de verdad. Y sobre las 22:45, en prime time, viviremos el desenlace: quién se ganará el rosco.