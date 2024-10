Roberto Brasero, sobre la peor DANA del siglo en España: "Con el cambio climático estos fenómenos son cada vez más virulentos"

La DANA que ha atravesado España en las últimas horas ha provocado una tragedia humana que se cifra ya en al menos 51 víctimas mortales. Por el momento, las cifras son provisionales. La peor parte de la DANA se la está llevando la Comunidad Valenciana, se han recuperado 4 cuerpos en Paiporta: 2 hombres, una mujer y un bebé. En Torrent hay cinco fallecidos: un matrimonio, dos niños y un bebé. También ha fallecido un hombre en Cheste, otro en Alcudia y una mujer en Alfafar. La mayoría de los fallecidos han sido hallados en Paiporta, Torrent, Aldaya y Picaña (área metropolitana sur Valencia).

En la Comunidad Valenciana hay centenares de desalojados. Entre ellos, toda la localidad de Pinedo. La Unidad Militar de Emergencias (UME) permanece desplegada en la zona y trabaja en estos momentos para recuperar más víctimas.

Roberto Brasero ha analizado en Espejo Público este fenómeno meteorológico mortal. Señala que ha habido una previsión sobre la DANA, pero la realidad va cambiando. "Ayer a primera hora cuando a las 9.00 horas se ponían los avisos a nivel rojo, se preveía que las tormentas remitieran a partir de las 13.00 horas", señala. Sin embargo, la realidad es que esas lluvias no solo no remitían, sino que iban ganando intensidad. "A las 18.00 horas esas tormentas si eso lo proyectas a 100 años, no desaparecían", destaca. Para Brasero, una de las causas de la virulencia de este fenómeno es la orografía de las zonas afectadas y por dónde ha entrado ese viento. Añade además, que esas líneas de tormentas estuvieron durante mucho tiempo descargando con intensidad.

Establece además que en Valencia ahora mismo la temperatura media es dos grados y medio por encima de la media en esta época del año. Brasero señala además que debido al cambio climático cada vez tenemos temperaturas más cálidas. "Hoy tenemos hasta calima pero ese es un fenómeno que hoy no interesa con esta situación trágica y dantesca", determina. Establece además que estos fenómenos son cada vez son más recurrentes, más intensos y más virulentos porque hay mucha más cantidad de agua disponible a la hora de precipitar y eso sí tiene que ver con el cambio climático.