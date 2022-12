Le roban los 500.000 euros que tenía en la caja fuerte: "No podré vivir con mi pensión de 600 euros"

A Ricardo le han robado los 500.000 euros que tenía ahorrados en una caja fuerte en su casa. Un coche eléctrico valorado en 30.000 euros y su teléfono móvil valorado en 1.200. Ricardo tiene 77 años y vivía de forma holgada con estos ahorros hasta que 3 encapuchados entraron en su casa y se llevaron todo lo que posee.

Los encapuchados le dieron una paliza para que les dijera dónde tenía sus pertenencias. En el momento del robo los ladrones le ataron al suelo, le amordazaron y fueron a por un cuchillo con el que le estuvieron hostigándole. Ahora mismo Ricardo no tiene dinero para pagar el alquiler de su piso.

"No tengo nada donde recurrir ni dónde ir después de toda la vida trabajando", lamenta. Los ladrones aprovecharon que su cuidadora había salido de casa para entrar. "De repente me vi que me mataban y me robaban hasta el último céntimo de lo que yo tenía", señala. Cuenta que tiene una persona que le cuida pero ya no puede tenerla porque no puede pagarla.

"De repente vi que me mataban y me robaban hasta el último céntimo"

Desde siempre ha ahorrado en su casa. Cuenta que ha trabajado más de 30 años en la radio y poco a poco ha ido haciendo su pequeña fortuna, que guardaba enla caja fuerte. Le apena no poder dejarle un dinero a sus hijos.

Cuenta con una pensión de 600 euros pero no sabe si con eso va a poder vivir porque no le llega ni para pagar el alquiler. "Mi horizonte lo tengo perdido", lamenta.