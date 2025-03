El rifirrafe entre Susana Díaz y Jaime de los Santos: "Te has pasado 3 pueblos, no te resulta más asqueroso que a mí un putero"

El portavoz de Igualdad del PP, Jaime de los Santos, pronunció un polémico discurso en el Congreso. De los Santos hablaba de las últimas informaciones que han salido a la luz sobre el 'caso Ábalos' en las que se investiga el uso de fondos públicos para mantener su tren de vida con algunas 'amigas especiales' como Jéssica.

Decía De los Santos que "estamos en el país con más mujeres prostituidas de Europa", y apuntaba que esta es "una cifra terrible" a la que contribuían algunos integrantes del PSOE. "Como sigan así el PSOE se va a convertir en una confederación de puteros", concluía.

"Todos los puteros me parecen asquerosos, de dentro y fuera de mi partido"

Para la socialista Susana Díaz, Jaime de los Santos "se ha pasado 3 pueblos". "A Jaime no le resulta más asqueroso que a mí un putero, me parecen todos asquerosos de dentro y fuera de mi partido". "La política española está salpicada de individuos que cuando tienen poder y autoridad se regocijan de ella, ningún partido está libre de esto", mantenía, estableciendo además que esto es "algo que hay que combatir".

Susana Diaz cree que en su discurso Jaime de los Santos mete a todos los militantes y diputados del PSOE en el mismo saco cuando habla de consorcio de puteros.

"Hay que hablar con el feminismo de verdad, no con el de pancartas que luego esconden a los agresores sexuales"

Para De los Santos, Susana Díaz ha usado "el trazo grueso" en su valoración y reitera que cada vez que se conocen casos de corrupción del PSOE aparecen nuevos abusos de mujeres prostituidas. Recomienda hablar "con el feminismo de verdad no con el de pancartas que luego esconden a presuntos agresores sexuales".

Señala además que en el PSOE hay hombres y mujeres extraordinarios y "la mayoría de las mujeres de este partido sienten vergüenza ante casos de corrupción como el del 'tito Berni', a dónde iba el gasto de parados en Andalucía o todo lo relacionado con Ábalos.

"Me pareció que te pasaste 3 pueblos para ponerla la cara colorada a un partido. A mí me da vergüenza y no se tiene que manchar a un partido entero, ese lenguaje tabernario hace que la gente se aleje de la política en general", respondía la socialista.

