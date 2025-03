María Jesús Montero sostiene que el caso Ábalos hace "mucho daño": "Es increíble (...) no salgo de mi asombro"

La vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero, estuvo este domingo en 'Lo de Évole', donde abordó, entre otros asuntos, el caso Ábalos y su impacto en el Gobierno y el partido. Se sinceraba y reconocía que ella no sospechaba nada del que era hombre fuerte del PSOE.

"No salgo de mi asombro"

Preguntada sobre el daño que el caso ha ocasionado, Montero asegura que "mucho". Sostiene que "es increíble lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo, no sé muy bien a qué responde, no entiendo cuáles son las motivaciones que lleva a alguien, presuntamente, a tener determinados comportamientos. Yo no salgo de mi asombro".

Tras haber sido consejera de la Junta de Andalucía durante 14 años, llegó al Gobierno de Pedro Sánchez. En la actualidad, es vicepresidenta primera y ministra de Hacienda del Gobierno de España, vicesecretaria general del PSOE y secretaria general del PSOE de Andalucía. María Jesús Montero es la mujer con más poder político de España.

Montero dice que aplicaría ya la amnistía a Puigdemont

Además, Montero ha asegurado que aplicaría de manera inmediata la amnistía al expresident de Cataluña, Carles Puigdemont, y que preferiría que viviese en España con el fin de "normalizar la situación" política en Cataluña.

Considera que sería muy positivo terminar con un "capítulo triste" para Cataluña y España, en referencia al proceso independentista del 1-O, y "eso no se terminará hasta que, por supuesto, Puigdemont no regrese", explicaba en la misma entrevista.

Sobre si ha mantenido contactos puntuales con el líder de Junts o si conoce más sobre él, la ministra le ha descrito como una persona "muy convencida de sus ideas" y como alguien que piensa que "todo lo que hizo" durante el procès es "correcto". Considera que Puigdemont está viviendo una situación personal "muy complicada" al estar viviendo en Waterloo.

Sobre Ucrania

También fue preguntado acerca de la decisión de la Comisión Europea y la Unión Europea de invertir 800.000 millones de euros en armamento, un tema que habló con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez insistiendo en que para ella lo más importante es que se excluya el gasto en defensa del cómputo de las reglas fiscales. Es decir, que el gasto en defensa no compita con el Estado del Bienestar.

Sobre si se ve votando en el Congreso a favor del envío de tropas españolas a Ucrania, la titular de Hacienda mantiene que ese planteamiento no se ha puesto sobre la mesa ni en este momento están en ese punto, por lo que lo ve algo lejano.

