Rifirrafe entre Gonzalo Miró y Toni Cantó por la DANA: "Carlos Mazón es un cadáver político"

Espejo Público ha hecho seguimiento de la comparecencia de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, en la que ha dado explicaciones sobre su gestión de la DANA. El periodista Iñako Díaz- Guerra considera que la dimisión es indiscutible pero cree que no tiene por qué ser en este momento. "No es un momento para establecer grandes cambios porque el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas necesita estabilidad. No es un momento para establecer grandísimos cambios porque todavía estamos en un proceso de reconstrucción que necesita un poco de estabilidad", señalaba. Mantiene además que la estabilidad está relacionada con él y sus conselleras pero "si empieza a cambiar el Gobierno él ya puede dimitir perfectamente hoy".

Para Toni Cantó esa pregunta hay que hacerla después de escuchar la intervención de Mazón. Cree que en todo lo que tiene que ver con este tipo de emergencias hay una gran trazabilidad y ahí se verá la cronología. Le molesta que esto se politice y solo se pidan algunas dimisiones. "Olvidamos pedir la dimisión de Pedro Sánchez, Margarita Robles, Teresa Ribera o la de Emiliano García- Page con todo lo que pasó en Letur que no alertó como se le exige a Mazón que alertara", apunta.

Mantiene Cantó que a los ciudadanos les interesa la verdad y saber quiénes fueron los responsables del retraso en los avisos de la DANA, en quién recae esa competencia.

"Estamos debatiendo sobre el día del entierro de un muerto"

Por su parte, el colaborador de Espejo Público Gonzalo Miró considera que hablar hoy de la posible dimisión de Mazón es debatir sobre el día del entierro de un muerto. No sabe si lo más apropiado es que dimita hoy. "Es evidente que es un cadáver político", ha añadido. Considera que Page tuvo una serie de competencias que no aplicó. "Teresa Ribera no tenía que tomar ninguna decisión", ha destacado.

"Es evidente que esto viene de un problema de hace años, en España hay 3 millones de habitantes que viven en zonas inundables". "Vender ahora que Mazón no sabía lo que iba a pasar es de difícil venta llegados a este punto. Avisos había de que eso podía pasar, ha habido una alcaldesa del PP que sí tomó unas decisiones que no tomo Mazón, la de Torrent", añade Miró.

