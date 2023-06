Esta es la operación de trasero que valora hacerse Carmen Lomana para lucir palmito en la playa

Que Carmen Lomana luce un cuerpo espectácular salta a la vista, ella reconoce sin pudor los retoques estéticos que la ayudan a mantener una imagen más joven. Es difícil pillarla en una renuncio o descuido con su indumentaria, se preocupa por su look, siempre de lo más fashion y sofisticado.

Sin embargo Lomana reconoce que tiene una espinita: "No practico ningún deporte, es algo que nunca me ha atraído". El verano ya ha llegado, hemos sacado los bañadores, bikinis y trikinis del armario, toca ponérselo y enfrentarte al espejo antes de pisar la arena de la playa.

"Carmen ha descubierto que últimamente su trasero cede a la ley de la gravedad"

Y como la perfección no existe Carmen ha descubierto que últimamente su trasero cede a la ley de la gravedad, por eso ha acudido a un especialista que ha estudiado su caso minuciosamente: "Donde termina el trasero y empieza el muslo, ahí tengo una banana blandita. Como yo no pego palo al agua... no hago gimnasia, no hago nada..Por supuesto no quiero un trasero a lo Kardashian, porque me horroriza".

El experto le ha recomendado ponerse ácido hialurónico corporal en las partes nobles, alternándolo con estimuladores de colágeno.

Con ese tratamiento Lomana conseguiría el efecto "push-up" tan de moda, reafirmar y corregir la flacidez de su trasero. Unas recomendaciones que Carmen va a estudiar para ver si finalmente se decide someterse al tratamiento: "Fui a la consulta porque llega un momento en la vida en que se caen las cosas y se pierde consistencia. Además yo no hago sentadillas que es lo que te puede ayudar a mantener el trasero estupendo", confiesa la socialité.

No tardaremos en comprobar si finalmente Carmen Lomana se hace el retoque en el trasero, sus vacaciones estivales en Marbella están a la vuelta de la esquina, y a los paparazzi no se les escapa una.