El reportero Torito responde a los insultos de 'maricón' en un bar: "Me temblaban las piernas"

Este fin de semana se ha producido una situación que parece anacrónica, pero que se sigue viviendo a día de hoy. El reportero Torito ha sido víctima de una agresión homófoba. Pasaba delante de un bar cuando un grupo de militares le empezaron a gritar 'maricón' y 'rojo'. Torito, lejos de amedrentarse, les plantó cara. "¿Quién me llama maricón? ¿Es de vuestro grupo, no? El valiente que salga ahora", dijo el reportero.

Tras unos instantes de silencio, uno de los miembros del grupo respondía: "Usted es abogado?" Pero Torito no tuvo pelos en la lengua y añadió: "Lo que sois es... una poca vergüenza. Mira qué calladitos estáis", lanzó mientras se reía. Y es que les recriminó su cobardía al tenerle de frente. "Qué valientes, ¿eh?, cuando la gente está de espaldas".

¿Qué dice Torito?

El abogado de Torito le ha recomendado guardar silencio, aunque sí ha denunciado los hechos. Ya está a la espera de que salga el juicio y de ver cómo se resuelve. Sin embargo, nuestra colaboradora Pilar Vidal ha podido hablar con él y ha contado que hacía años que no le insultaban. "Me temblaban las piernas cuando entré. Me lo pensé varias veces porque no sabía cómo iba a terminar. Me hice el valiente, pero estaba temblando", confesó el reportero a Vidal.

Rizamos más el rizo y descubrimos otro acto de cobardía, en este caso del propietario del bar, quien también actuó como encubridor de lo que sucedió porque no ha reconocido los hechos. En Más Espejo hemos hablado con la abogada Montse Suárez para que nos explique si estos insultos se pueden considerar delitos de odio.

¿Puede haber consecuencias legales?

La letrada asegura que el ejército puede expulsar a los cuatro militares "si queda acreditada la comisión de ese delito". Además, recalca que ni siquiera hacen el intento de defenderse. No dicen "nosotros no hemos dicho maricón", por lo que parece clara la procedencia de esos insultos. Pero para tener pruebas más sólidas, Torito quiere tener las cámaras de seguridad y asó poder demostrar el delito.

¿Has cuándo se seguirán escuchando insultos de este tipo en la sociedad? ¿Se conseguirá acabar con la homofobia en algún momento?