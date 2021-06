Una reportera de Espejo Público, increpada por los okupas de Horche

En Horche (Guadalajara) los vecinos ya no pueden más. Aseguran que están viviendo un calvario ya que cada vez hay más okupas que se mudan a este pueblo. Desde hace 8 años luchan contra la okupación ilegal. Se sienten desamparados por las autoridades.

La reportera de Espejo Público, Esther Alonso, ha visitado una de estas casa okupadas. La mujer que vive en el inmueble señala que podría hacer frente a un alquiler social pero no a uno corriente por su falta de ingresos. Vive enganchada al agua y a la luz en la casa donde pernoctan ella y sus dos hijas.

Los vecinos lamentan que la convivencia "es un goteo de problemas". "No se puede vivir así, nadie lo soluciona, hay más de 50 viviendas okupadas. Tendrán que poner las instituciones un remedio y no dejar en manos de una población estos problemas. El pueblo no puede aguantar este tipo de vida", lamenta uno de los vecinos.

La reportera ha sido testigo de cómo un grupo de okupas provocaba a los manifestantes del pueblo mediante cortes de mangas e insultos. La tensión entre unos y otros ha sido tal que ha requerido la intervención de la Guardia Civil. Una de las okupas increpaba a la reportera diciéndole que si vivía así era por necesidad y reivindicaba su derecho a una vivienda.

