Padre e hijo, okupas en Valdemoro: "No ahorro porque me lo gasto en ropita y en mis cosas"

Las viviendas de un edificio en Valdemoro están llenas de okupas. El inmueble está muy deteriorado. Espejo Público habla con José y su hijo, también José, okupas que comparten casa y planta de marihuana.

Ambos viven como okupas porque les es imposible ahorrar, aseguran. Aunque tienen trabajo no pueden hacer frente a los gastos de un alquiler. "Hay dos tipos de personas, las que ahorran y las que no y yo soy de las que no. Me lo fundo todo: en vivir, en comer, en ropita y en mis cosas", asegura el más joven.

Los vecinos consultados por Espejo Público mantienen que no son conflictivos como los anteriores okupas que habitaban el piso. Padre e hijo aseguran que hay unos "matones" que les quieren echar del piso, ya que recientemente ha sido comprado por un nuevo dueño.

No se sienten delincuentes y señalan que ocuparon la propiedad pagando a una tercera persona que les abrió la puerta del piso.

