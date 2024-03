El estremecedor relato de Alejo Vidal- Quadras sobre su atentado: "Pensé que me habían matado pero veía la sangre y me di cuenta de que estaba vivo"

Después de pasar 16 días en el hospital, 5 en la UVI y tras meses de recuperación, Alejo Vidal-Quadras ve la vida de otra manera. "He resucitado, yo tendría que estar muerto", señala. El expolítico del PP y fundador de Vox sufrió un atentado terrorista el pasado 9 de noviembre mientras caminaba por Madrid. Cuenta que fue un sicario quien se le acercó por detrás y le dijo: "Hola señor". Él giró la cabeza y la inclinó. Eso hizo que la bala que iba destinada al cuello siguiera una trayectoria inclinada destrozándole el maxilar pero sin afectar a ningún órgano vital.

Cree que el sicario le habló para poder dispararle en la cara pero falló. Si hoy en día presenta buen aspecto ha sido gracias a una operación en la que le han implantado 3 placas metálicas. Agradece el trabajo de los cirujanos de maxilofacial del hospital Gregorio Marañón de Madrid. Pero si hay una persona a la que agradece su intervención es a un ciudadano que pasaba por allí y le ayudó. Al verle sangrar se quitó la chaqueta y oprimió los dos orificios. "Es posible que sin la intervención de esta persona a la que le debo muchísimo me hubiera desangrado antes de que llegara la ambulancia", recuerda. Este hombre no quiere que Vidal- Quadras dé su nombre y espera verle para expresar personalmente su gratitud.

El sicario que le disparó estaba ya fichado en Francia acusado de asesinato

Tras el atentado Vidal- Quadras no perdió la consciencia pero estaba conmocionado. "Inicialmente pensé que me habían matado pero después me di cuenta de que podía pensar y veía la sangre y entonces pensé: "Estoy vivo", apunta. No recuerda que este hombre le ayudara debido a su estado de shock. Sí recuera el charco de sangre que se creó en el suelo.

No podía hablar tras el disparo pero cogió el móvil y escribió Irán. El atentado está siendo investigado en la Audiencia Nacional así como por la Policía española y europea. El sicario estaba ya fichado en Francia, acusado de asesinato. "El régimen iraní usa mafias internacionales para cometer este tipo de atentados contra sus enemigos". El expolítico lleva 20 años apoyando a la resistencia iraní "que se opone a la teocracia criminal que opera en Irán hace mas de 40 años". Hace unos meses el régimen sacó una lista negra de enemigos en la que él estaba el primero, revela.

Según explica el régimen ha cometido muchos atentados a lo largo de los últimos 40 años. Al principio lo hacían sus propios agentes y a partir del atentado en Berlín contra unos disidentes kurdos como la reacción de la UE fue muy fuerte ahora ya no los utilizan, comenta. Por el momento se han detenido a 4 personas relacionadas pero el sicario tunecino que le disparó está en busca y captura internacional.

"Anímicamente estive un tiempo muy mal pero gracias a la ayuda psicológica estoy mejor"

Aún tiene una parte de la cara paralizada, anímicamente reconoce que estuvo un tiempo muy mal pero afortunadamente "con ayuda psicológica y médica está mucho mejor". Además, tiene un tímpano perforado a causa de la detonación y aún no está al cien por cien en forma física.

Prefiere no ver las imágenes de su atentado porque aún le afectan demasiado. El caso está bajo secreto de sumario y no puede aportar muchos más datos pero señala que el método de contratar mafias ya lo han hecho otras veces. "En Irán hay minorías árabes y turcas y un árabe-iraní fue asesinado en La Haya con el mismo método. El Gobierno holandés expulsó a dos diplomáticos iranís que la Policía demostró que habían colaborado", mantiene.

"El hecho de verme en el mundo es un gran estímulo para seguir"

Ahora siente una enorme gratitud y agradecimiento inmenso a su familia sin la cual no habría podido superarlo y al equipo médico que le recompuso la cara en el hospital Gregorio Marañón. Un agradecimiento extensible a todo el personal del hospital y al ciudadano que "probablemente" le salvó la vida. "El hecho de verme en el mundo y poder seguir es un gran estímulo para seguir viviendo", relata.

La semana que viene presenta el libro 'España a la deriva', que estaba ya programado antes del atentado, en él recoge una panorámica de los últimos 5 años desde que Pedro Sánchez llega al poder asta las elecciones del 23 de julio. "Creo que doy claves para entender ese fenómeno singular que se ha llamado el 'sanchismo'".