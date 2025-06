El regreso del 'Joker de Campillos' atemoriza a los vecinos y a su ex tras su destierro: "Dijo a voces que me iba a matar a mí y a mis hijos"

Un municipio de la provincia de Málaga en estado de alerta permanente por la decisión de un juzgado de revocar la resolución de otro de desterrar del lugar al conocido como 'Joker de Campillos', así como suspender su ingreso en prisión por incumplir con esa orden. Los temores a que regrese eran más que fundados.

"Empezó a pitar fuertemente: '¡Peligro! ¡peligro! ¡peligro!"

El delincuente queda en libertad con una pulsera telemática. El sistema de seguimiento ya ha alertado numerosas ocasiones a Mónica, su expareja, de la proximidad del individuo que le mantiene en un sinvivir. Ella ha perdido la cuenta de las ocasiones que los pitidos y el mensaje que los acompaña le avisan que su vida puede estar en riesgo inminente: "No sabía que hacer, lo vi que lo tenía ya debajo.

Tras una nueva visita a los juzgados, Mónica manifiesta su desesperación: "Yo no puedo seguir viviendo así".

Pocos vecinos son los que se atreven a dar la cara frente a la cámara para hablar de la situación limite que viven. Están hartos de los actos vandálicos, conducción temeraria por las calles de la localidad y altercados que protagoniza. Sin embargo todos comparten un sentimiento de indignación e incredulidad al ver que una persona con semejante historial delictivo.

Amenazas constantes

Miriam atendía hoy a las preguntas de Espejo Público. Afirmaba que las órdenes de alejamiento no suponen un impedimento para que la mujer siga temiendo por su vida porque ya las ha violado. Las amenazas son muy numerosas, continúan y detalla cómo se producen: "Siempre lo hace a través de alguien".

La exmujer de este delincuente relata cómo transcurrió la única y sobrecogedora ocasión en la que la amenaza ha sido directamente, ya con una orden de alejamiento de por medio: "En uno de los quebrantamientos vino aquí a la puerta, me reventó los cristales, yo estaba detrás de la puerta y me lo dijo a voces. Que me iba a matar a mí y a mis hijos".

Una ETS, el principio de la pesadilla

Fue a los pocos años de matrimonio cuando los médicos le diagnosticaron el virus del papiloma humano, que se transmite a través de relaciones sexuales. Ella asegura no haber tenido más parejas. A partir de ahí y su decisión de poner fin a una relación tormentosa en la que desaparecía el dinero de la casa familiar, según explicaba Mónica, su vida se ha convertido poco a poco en un mal sueño.

Tras unos primeros años de separación aparentemente tranquilos, Mónica explica que porque vendió los bienes que tenían ambos y se habría quedado con el dinero, el sujeto comenzó a reclamarle a ella que vendiera la casa y le diera la mitad de lo que obtuviese: "¿Dónde iba a ir yo con mis hijos? Además el firmó una sentencia que decía que su hija, menor de edad, podía vivir aquí".

"Muchísimas" citas con la justicia

Las autoridades habrían puesto a disposición judicial al hombre en múltiples ocasiones. En varias incluso se ha decretado la prisión provisional, pero a los pocos días "lo vuelven a poner en libertad". Mónica relata cuál ha sido una de las últimas hazañas de su expareja, cuyos antecedentes, a este paso, van camino de alcanzar el centenar.

"Una de las peores cosas que te pueden pasar en la vida es cruzarte con un tipo como este", expresaba la abogada y colaboradora habitual del programa, Beatriz de Vicente.

