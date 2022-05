La regla de 'las 3 C' que te puede ayudar a identificar a una víctima del Acoso Escolar

Con motivo del Día Internacional contra el Acoso Escolar, Carmen Cabestany, presidenta de NACE, ha definido el bullying como "un maltrato, una lacra social en la sombra" y advierte de que "necesita visibilidad" porque "cuanto más hagamos por concienciar a la gente de que todos podemos y debemos hacer algo, mucho mejor". Cabestany apostilla que lo ha calificado como una "lacra social" porque "cualquier sector social está afectado y puede hacer algo", por eso insiste: "Todos debemos hacer algo para visibilizarlo y actuar".

Carmen Cabestany ha reconocido que hay perfiles más vulnerables para sufrir Acoso Escolar como pueden ser los alumnos que presentan alguna diferencia como altas capacidades, autismo etc pero recuerda "cualquiera puede ser víctima de acoso escolar. Basta con que el acosador te ponga la proa".

Cabestany ha dado una serie de consejos para identificar a una posible víctima: "Que apliquen la regla de las 3C, el cuerpo del niño acosado es un cuerpo que habla, es un cuerpo encogido que arrastra los pies, que la mirada es una mirada triste y la cabeza va hacia el suelo. La segunda C es de cambios, hay cambios en las notas, deja de comer o come compulsivamente y la tercera C la de 'hacer campana'. Si tenemos esas 3 C, mucho cuidado".

La presidenta de NACE acaba la entrevista recordando que "hay que actuar sobre el agresor".