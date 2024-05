Redondo Terreros: "El partido socialista institucional que nació en el 74 murió el otro día en la calle Ferraz"

Movilización de dirigentes políticos, algunos, por cierto, socialistas, para que no se vote al PSC este domingo. Han presentado un manifiesto y el titular ya es toda una declaración de intenciones: "Por un voto constitucionalista sin engaños". ¿Qué es lo que piden? que "no se apoye a opciones secesionistas o a los partidos que pactan con ellas" en una referencia muy evidente esta ultima apreciación al PSC teniendo en cuenta los acuerdos del PSOE con JUNTS y Esquerra.

De hecho añaden: "El voto al PSC no es constitucionalista mientras Illa pacte con estos partidos que buscan acabar con el régimen constitucional". Algunos de los firmantes, hay más de 80.000, son Joaquín Leguina, Rosa Diez o Nicolás Redondo Terreros, ex socialista y uno de los impulsores de este escrito.

Menos teatrillos lacrimógenos

"Al PSC se le puede votar como un mal menor o con entusiasmo, lo que hacemos es una reflexión que ya tengo recogida en mi último libro. El PSC es un coche escoba del nacionalismo" Así lo asegura Redondo Terreros al programa Espejo Público. "La gente puede seguir votándoles, es mejor que a otras opciones.

Queremos reflexionar sobre lo que está sucediendo, no solo en Cataluña sino en el resto de España. Las campañas tienen 2 pivotes, el pasado: que es su gestión y el futuro: que es su compromiso. Aquí nadie habla de la amnistía que se va a aprobar en 2 semanas. Es muy importante porque es un golpe y quiebra la constitución del 78.

Es una ley que se hace para conseguir 7 votos un gobierno que ha tenido que ir a Waterloo para conformarse algo que sería un escándalo en cualquier lugar del mundo en democracia. ¿Alguien se imagina a Macron en Bon negociando su gobierno? ¿A Meloni en Londres negociando su gobierno? No sucede y pero sí en España. Se trata de que la gente discuta y decida. "No tengo ninguna duda de que si al final se propone un referéndum en los próximos 4 años habrá referéndum".

"La primera víctima de la crisis política es el valor de las palabras"

El exsecretario General del Partido Socialista en Euskadi del que fue expulsado el año pasado, se muestra muy indignado con la labor del presidente del gobierno. "Pedro Sánchez por desgracia para el partido socialista hasta el 23 de junio del pasado año pensó que la amnistía era anticonstitucional y el 24 pensó justo lo contrario porque necesitaba los votos de una persona que debería ser detenido". "La primera victima de la crisis política es el valor de las palabras. Nadie se fía de las palabras en el espacio público por tanto el espacio público es inservible. Me preocupa el futuro de Cataluña y España. El futuro de Cataluña tendrá repercusión en España".

Sobre los días de reflexión que se tomó Pedro Sánchez Nicolás Redondo Terreros dice: " Pedro Sánchez hasta que no utiliza la jefatura del Estado nunca creí que iba a dimitir. No se corresponde al canon de un dirigente cabal. Me preocupa más la reacción del partido socialista. Inequívocamente se puso a pedir que no se fuera, con imágenes que me avergonzaron en la concentración de Ferraz. El partido socialista institucional que nació en el 74 murió el otro día en la calle Ferraz. No por los militantes sino por el Comité Federal. No es razonable ni serio".

Asegura Redondo Terreros: "Cuando las cosas empiezan mal terminan mal. Como decía el clásico: "Si nos hemos preparado mal para el conflicto, vamos con las peores personas al conflicto y además no tenemos estrategia pues lo mas probable es que salga mal"".

Considera que todo esta muy enredado porque lo menos razonable es que el PSOE se empeñara en gobernar con Junts, con el líder fugado o con ERC o con Bildu. Situación sorprendente y nociva para la democracia. Esta llevando al partido al partido a una situación muy compleja. Lo que no hay que hacer es teatrillos lacrimógenos".