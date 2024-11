Las reacciones de los afectados por la DANA a las palabras de Carlos Mazón: "Promesas vacías"

Mazón ha tardado hasta ocho minutos en pronunciar la palabra "error". Lo que hacía aumentar la indignación de muchos de los afectados, concentrados frente a las puertas del Parlamento Valenciano.

Los damnificados por las inundaciones, que dejaron más de 200 víctimas mortales y miles de personas sin pertenencias y con muchos daños, no se han sentido reconfortados por las palabras de Mazón. La respuesta de la Generalitat, que muchos consideraron tardía y desorganizada durante las horas previas y la gestión del desastre, sigue siendo un tema candente entre los afectados. En las redes sociales, donde se acumulan las quejas, se hizo evidente que la mayoría percibió las explicaciones como insuficientes y poco concretas. La ciudadanía esperaba más que promesas de cambios a largo plazo; pedían acción inmediata y soluciones reales.

La manifestación del pasado fin de semana en Valencia, que reunió a miles de personas bajo el lema "Mazón dimisión", reflejó el descontento palpable entre la población. Los manifestantes, muchos de ellos agricultores y familias que perdieron sus hogares, no se sintieron representados por la intervención del presidente, quien, a pesar de reconocer los errores en la gestión de la emergencia, no logró convencerles de que había tomado las medidas necesarias para evitar una tragedia similar en el futuro.

"No nos devuelven lo que hemos perdido": clamor por su dimisión

Lola, una de las miles de personas afectadas por la DANA que azotó la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre, no puede esconder su rabia. "Nadie nos devuelve lo que hemos perdido", dice con firmeza, mientras recuerda cómo, en cuestión de horas, vio cómo su vida se desmoronaba. "El agua entró con tal rapidez que no tuvimos tiempo de hacer nada, ni siquiera de salvar nuestras cosas. Salimos con lo puesto", relata, visiblemente afectada.

Como Lola, son muchas las personas que, tras la devastadora tormenta, se sienten desprotegidas y abandonadas por las autoridades. Dos semanas después del desastre, la comparecencia del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, no ha servido para calmar el descontento de la población. En su discurso, Mazón reconoció la falta de previsión y la necesidad de cambiar la gestión de emergencias, pero para los afectados, sus palabras llegaron demasiado tarde y carecieron de concreción. Las palabras de Mazón esta mañana no han servido para todos aquellos afectados que han perdidos su vida.

"No han hecho nada"

Lola es clara al respecto: "Toda la gestión ha sido un desastre. No podemos confiar en ellos. ¿Qué nos importa que ahora digan que van a mejorar? No nos han protegido cuando lo necesitábamos, y ahora vienen con promesas vacías". En su caso, y en el de muchas otras familias, la falta de respuestas rápidas y de ayuda inmediata ha dejado una herida difícil de sanar. Para ella, la respuesta de Mazón es una muestra de incompetencia. "Es responsable de todo lo que ha pasado", afirma con rotundidad. "Y no solo él, sino todos los que han estado ahí. Nos han dejado desprotegidos".

El descontento se extiende por las calles, entre los que perdieron sus casas, sus tierras, sus recuerdos. La manifestación multitudinaria en Valencia bajo el lema "Mazón dimisión" refleja el clima de frustración. La gente no solo exige responsabilidades, sino también acciones concretas para que algo así no vuelva a ocurrir. El miedo a que la respuesta ante futuras emergencias siga siendo tan lenta y desorganizada está calando hondo en la población.

El llamado a la dimisión de Mazón y su equipo

"Queremos la dimisión de Mazón", asegura Lola, al igual que muchos de los manifestantes que se unieron a la protesta en la capital valenciana. "Él es el responsable, y tiene que irse. Después de todo lo que hemos vivido, no podemos quedarnos tranquilos con más promesas. No nos van a devolver lo que hemos perdido, pero por lo menos queremos que asuman sus errores", añade con firmeza.

La exigencia de dimisión no solo apunta al presidente de la Generalitat, sino también a quienes, según los afectados, han fallado en su obligación de proteger a los ciudadanos. El Gobierno central y las administraciones locales no han salido indemnes de las críticas, pues muchos consideran que la coordinación entre las distintas instituciones fue nula y la respuesta tardía. El descontento es palpable, y más aún cuando los afectados ven cómo, pese a la magnitud de la tragedia, la gestión política sigue siendo cuestionada. La promesa de mejorar la infraestructura y crear planes de emergencia más eficaces no calma a los afectados, que ya no creen en palabras vacías. Para ellos, las promesas de Mazón no son más que intentos de "lavar su imagen", tras una gestión que consideran desastrosa.

A medida que pasan los días, el clamor popular por la dimisión de Mazón y de los responsables políticos sigue creciendo. La desconfianza está instalada en la población, y no parece que las explicaciones ofrecidas por el presidente de la Generalitat hayan conseguido aplacar el malestar generalizado. En las calles de Valencia y en los pueblos devastados por la DANA, el mensaje es claro: la ciudadanía exige que se tomen decisiones firmes y que quienes han fallado no sigan en sus puestos de poder.

Una comisión de investigación y un plan urgente

Aunque Mazón anunció un "plan de respuesta urgente", que incluirá tanto ayudas económicas inmediatas como medidas de prevención a largo plazo, la desconfianza sigue siendo la tónica dominante. La creación de un comité técnico para la gestión de emergencias y las mejoras en infraestructuras, como el aumento del presupuesto en sistemas de alerta temprana y drenaje, fueron vistas más como una reacción tardía que como una solución inmediata.

En conclusión, las explicaciones del presidente de la Generalitat no han logrado disipar las tensiones políticas ni la frustración popular. La falta de medidas inmediatas durante la crisis, las promesas de reformas a largo plazo y el escepticismo sobre la capacidad del gobierno para evitar futuras tragedias continúan alimentando un clima de descontento. La presión política, social y económica sobre Mazón se mantiene, y su capacidad para superar este reto dependerá de que las promesas de cambio se materialicen en hechos concretos.

