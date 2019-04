"Raquel Gago debe permanecer en libertad provisional, no hay riesgo de fuga"

FERMÍN GUERRERO, ABOGADO DEFENSOR

Fermín Carrasco, abogado de Raquel Gago, ha declarado a la salida del juzgado donde su cliente se ha tenido que presentar para conocer si debe o no ingresar en prisión que Raquel no debería entrar en prisión porque no hay sentencia firme. "Entendemos que es lógico que permanezca en libertad provisional porque no ha habido riesgo de fuga. No lo ha hecho antes y no lo va a hacer ahora".