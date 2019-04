"Quien mandaba en el PP valenciano era Rita Barberá"

JESÚS GORDILLO, EX ASESOR DEL PP

Jesús Gordillo, uno de los pocos asesores del PP en Valencia que no está imputado en la Operación Taula, ha hablado en Espejo Público. "Me sorprende que después de 20 años trabajando para el PP de Valencia, me sorprende que Rita Barberá no se sepa mi nombre". Gordillo, que sigue en el paro, asegura en Espejo público que la máxima responsable en el PP valenciano era Rita Barberá. "Alfonso Grau es el que se encargaba de la gestión administrativa y la que mandaba era Rita Barberá".